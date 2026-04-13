Пенсионерка из Дзержинска лишилась 3,5 млн рублей под видом борьбы с терроризмом Происшествия

74-летняя жительница Дзержинска стала жертвой телефонного мошенничества, в результате которого лишилась 3,5 млн рублей.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области, аферисты позвонили пенсионерке, представившись сотрудниками правоохранительных органов. Они заявили, что от ее имени якобы осуществляется финансирование террористической деятельности.

Чтобы "задекларировать" наличные и тем самым сохранить оставшиеся сбережения, злоумышленники потребовали передать все деньги курьеру.

Следуя полученным указаниям, женщина сложила 3,5 млн рублей в полиэтиленовый пакет, обмотала его скотчем и передала прибывшему курьеру, назвав заранее оговоренное кодовое слово. Спустя некоторое время пенсионерка осознала, что стала жертвой обмана, и обратилась в полицию.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Максимальное наказание по этой статье предусматривает до десяти лет лишения свободы со штрафом до одного миллиона рублей.

Ранее сообщалось, что 69-летняя жительница Арзамаса отдала мошенникам более 3 млн рублей.