Пенсионерка из Дзержинска лишилась 3,5 млн рублей под видом борьбы с терроризмом

74-летняя жительница Дзержинска стала жертвой телефонного мошенничества, в результате которого лишилась 3,5 млн рублей.
Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области, аферисты позвонили пенсионерке, представившись сотрудниками правоохранительных органов. Они заявили, что от ее имени якобы осуществляется финансирование террористической деятельности.
Чтобы "задекларировать" наличные и тем самым сохранить оставшиеся сбережения, злоумышленники потребовали передать все деньги курьеру.
Следуя полученным указаниям, женщина сложила 3,5 млн рублей в полиэтиленовый пакет, обмотала его скотчем и передала прибывшему курьеру, назвав заранее оговоренное кодовое слово. Спустя некоторое время пенсионерка осознала, что стала жертвой обмана, и обратилась в полицию.
По данному факту возбуждено уголовное дело. Максимальное наказание по этой статье предусматривает до десяти лет лишения свободы со штрафом до одного миллиона рублей.
Ранее сообщалось, что 69-летняя жительница Арзамаса отдала мошенникам более 3 млн рублей.
