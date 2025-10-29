Куда жаловаться на подтопления в Нижнем Новгороде
Эксклюзив
Маск допустил открытие завода Tesla в Нижнем Новгороде
Задержаны предполагаемые убийцы нижегородского экс-депутата
Весенний призыв 2026: куда пойдут служить нижегородцы
Популярные комментарии за год
29 октября 2025 18:43
Олег Трофимов: сокращение платных мест — путь к повышению качества образования
03 октября 2025 20:16
Люлин: "Россия готова к диалогу с Западом, но с учетом наших национальных интересов"
23 сентября 2025 16:26
Юрий Станкевич: ""Отработал – уехал". Именно такого подхода к привлечению в Россию мигрантов требуют наши граждане"
25 сентября 2025 13:13
Максим Лубяной: "Не уверен, что виноваты только ученики и родители"
25 сентября 2025 13:11
Андрей Чугунов: "Комиссия станет первым шагом к защите учителей"
02 октября 2025 18:03
Евгений Семенов: "Нижегородская область - "гуманитарный инвестор" для Абхазии"
10 октября 2025 15:45
Андрей Чугунов: "Эффект положительной обратной связи в Нижегородской области растёт"
10 октября 2025 15:33
Евгений Семенов: "KPI губернатора отражает политический капитал региона"
02 октября 2025 17:19
Андрей Самсонов: "Нижегородская область усилит влияние на Абхазию"
03 октября 2025 17:54
Екатерина Лебедева: “Уроки прошлого напоминают, как важно единство тыла и фронта”
Последние новости рубрики Спорт
16 апреля 2026 09:40
"Чайка" сравняла счет в серии, обыграв "Омских Ястребов" по буллитам
16 апреля 2026 09:00
"Заряжали ребят эмоционально": Исаков — о первой победе "Торпедо" в серии
15 апреля 2026 22:45
Нижегородское "Торпедо" в овертайме обыграло "Металлург" и продлило серию
14 апреля 2026 18:08
Нижегородская "Чайка" всухую уступила "Омским Ястребам" в первом матче серии
14 апреля 2026 17:51
"Появятся": Исаков об отсутствии стычек в серии "Торпедо" с "Металлургом"
14 апреля 2026 17:03
Главный тренер "Металлурга" похвалил наставника "Торпедо" Алексея Исакова
14 апреля 2026 16:25
Нижегородский проект удостоен национальной премии "Наш вклад"
14 апреля 2026 08:00
"Предстоит много мозгового штурма": Исаков о 0:3 в серии с "Металлургом"
13 апреля 2026 21:28
Нижегородское "Торпедо" в шаге от вылета из плей-офф КХЛ
12 апреля 2026 17:00
Власти хотят расторгнуть концессию на строительство ФОКа в Сормове
"Заряжали ребят эмоционально": Исаков — о первой победе "Торпедо" в серии

Заряжали ребят эмоционально: Исаков — о первой победе Торпедо в серии

Фото: ХК "Торпедо"

Нижегородское "Торпедо" одержало первую победу в четвертьфинальной серии Кубка Гагарина. Автозаводцы добились успеха в овертайме, обыграв "Металлург" со счетом 3:2.

Главный тренер команды Алексей Исаков прокомментировал исход встречи и рассказал, за счет чего удалось изменить ход игры в третьем периоде.

"Все прекрасно понимали, что один момент может решить исход и сезона, и игры. Поэтому была очень высокая ответственность. Парни молодцы, что с ней справились", — заявил Исаков.

Наставник также высказался об изменениях в составе. По его словам, тренерский штаб делает ставку на тех хоккеистов, которые готовы проявить себя именно в конкретный момент.

"Мы хотим, чтобы на игру выходили те игроки, которые готовы в моменте. И от этого отталкиваемся", — подчеркнул он, добавив, что успех стал результатом общей работы коллектива.

Особое внимание тренер уделил третьему периоду, в котором нижегородцам удалось переломить ситуацию.

"Перед третьим периодом больше заряжали ребят эмоционально, потому что именно в эмоциях крылись определенные проблемы", — резюмировал наставник.

Ранее сообщалось, что Исаков пообещал больше стычек в матчах против "Металлурга".

Новости по теме
14 апреля 2026 17:03
Главный тренер "Металлурга" похвалил наставника "Торпедо" Алексея Исакова
20 марта 2026 09:11
Алексей Исаков: "Больше было игр, которые радовали"
Главная  |  Архив  |  2026
Фоторепортажи
Собор Святых: в Нижнем Новгороде открылась выставка уникальных скульптур
12 апреля 2026 16:20
"Собор Святых": в Нижнем Новгороде открылась выставка уникальных скульптур
