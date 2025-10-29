"Заряжали ребят эмоционально": Исаков — о первой победе "Торпедо" в серии Спорт

Нижегородское "Торпедо" одержало первую победу в четвертьфинальной серии Кубка Гагарина. Автозаводцы добились успеха в овертайме, обыграв "Металлург" со счетом 3:2.

Главный тренер команды Алексей Исаков прокомментировал исход встречи и рассказал, за счет чего удалось изменить ход игры в третьем периоде.

"Все прекрасно понимали, что один момент может решить исход и сезона, и игры. Поэтому была очень высокая ответственность. Парни молодцы, что с ней справились", — заявил Исаков.

Наставник также высказался об изменениях в составе. По его словам, тренерский штаб делает ставку на тех хоккеистов, которые готовы проявить себя именно в конкретный момент.

"Мы хотим, чтобы на игру выходили те игроки, которые готовы в моменте. И от этого отталкиваемся", — подчеркнул он, добавив, что успех стал результатом общей работы коллектива.

Особое внимание тренер уделил третьему периоду, в котором нижегородцам удалось переломить ситуацию.

"Перед третьим периодом больше заряжали ребят эмоционально, потому что именно в эмоциях крылись определенные проблемы", — резюмировал наставник.

Ранее сообщалось, что Исаков пообещал больше стычек в матчах против "Металлурга".