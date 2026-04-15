Нижегородское "Торпедо" в овертайме обыграло "Металлург" и продлило серию Спорт

Четвертый матч четвертьфинальной серии между "Торпедо" и "Металлургом" был для нижегородцев принципиальным. Проигрывая в серии 0:3, подопечным Алексея Исакова было необходимо переламывать ход противостояния. И им это удалось.

Гости начали активно и открыли счет уже на 4-й минуте первого периода. "Торпедо" своим шансом сравнять счет не воспользовалось, но два раза выстояло в меньшинстве. К концу первой двадцатиминутки статистика по броскам в створ показывала 14:4 в пользу магнитогорцев.

Во втором периоде "Металлургу" не понадобилось много времени, чтобы развить преимущество. Вторая шайба оказалась в воротах Дениса Костина менее чем через минуту после стартовой сирены.

Но все кардинально изменилось в третьем периоде. На 14-й секунде долгожданную шайбу нижегородцев забил Владислав Фирстов — 1:2. Этот гол явно придал горьковчанам дополнительной мотивации. И на 14-й минуте Алексей Кручинин сравнял счет, вернув "Торпедо" в игру.

Определить победителя в основное время не удалось, и противостояние продолжилось в овертайме. Точку в матче поставил Егор Виноградов. Именно его гол принёс "Торпедо" первую и такую нужную победу в четвертьфинальной серии.

Теперь пятый матч серии пройдет 17 апреля в Магнитогорске.

Ранее сообщалось, что главный тренер "Металлурга" Андрей Разин похвалил Алексея Исакова, назвав его успешным тренером.

