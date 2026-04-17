Площадь Минина и прилегающие улицы перекроют в Нижнем Новгороде

Движение транспорта ограничат в центре Нижнего Новгорода 20 и 22 апреля. В указанные дни с 00:01 до 16:00 проезд перекроют в районе площади Минина и Пожарского, сообщили в городском дептрансе.

Ограничения затронут саму площадь Минина и Пожарского — от улицы Варварской до Верхневолжской набережной. Также движение будет закрыто на улице Ульянова (от площади Минина до улицы Пискунова), улице Минина (до переулка Музейного), Георгиевском съезде и на Верхневолжской набережной — на участке от площади до переулка Музейного.

Водителей просят заранее убрать автомобили из зоны перекрытий. В противном случае машины будут эвакуированы. Узнать, куда переместили транспорт, можно по телефону справочной службы "417-17-07".

Объезд будет организован по прилегающим улицам.

