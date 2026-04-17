Площадь Минина и прилегающие улицы перекроют в Нижнем Новгороде

Фото:
Движение транспорта ограничат в центре Нижнего Новгорода 20 и 22 апреля. В указанные дни с 00:01 до 16:00 проезд перекроют в районе площади Минина и Пожарского, сообщили в городском дептрансе.
Ограничения затронут саму площадь Минина и Пожарского — от улицы Варварской до Верхневолжской набережной. Также движение будет закрыто на улице Ульянова (от площади Минина до улицы Пискунова), улице Минина (до переулка Музейного), Георгиевском съезде и на Верхневолжской набережной — на участке от площади до переулка Музейного.
Водителей просят заранее убрать автомобили из зоны перекрытий. В противном случае машины будут эвакуированы. Узнать, куда переместили транспорт, можно по телефону справочной службы "417-17-07".
Объезд будет организован по прилегающим улицам.
Ранее были опубликованы схемы перекрытий в Нижнем Новгороде из-за 9 Мая. Также водителей предупредили о новых ограничениях на Ильинке с 20 апреля.
У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.
Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+