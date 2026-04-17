Водителей предупредили о новых ограничениях на Ильинке с 20 апреля Общество

Движение транспорта на Ильинской улице в Нижнем Новгороде ограничат из-за ремонта.

По данным городского дептранса, проезд частично перекроют на участке от улицы Добролюбова до Сергиевской с 20 апреля до 20 июня.

При этом по Ильинке сохраняется двустороннее движение.

Ранее сообщалось, что схему движения трамваев №2 в Нижнем Новгороде изменят на два дня — 18-19 апреля.