Водителей предупредили о новых ограничениях на Ильинке с 20 апреля

Движение транспорта на Ильинской улице в Нижнем Новгороде ограничат из-за ремонта.
По данным городского дептранса, проезд частично перекроют на участке от улицы Добролюбова до Сергиевской с 20 апреля до 20 июня.
При этом по Ильинке сохраняется двустороннее движение.
Ранее сообщалось, что схему движения трамваев №2 в Нижнем Новгороде изменят на два дня — 18-19 апреля.
