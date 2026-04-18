Нижегородцев предупредили о ливнях 18 апреля

По информации ФГБУ "Верхне-Волжское УГМС", 18 апреля в Нижегородской области и Нижнем Новгороде прогнозируются сильные дожди, которые сохранятся до вечера.
Как предупредили в региональном ГУ МЧС, в связи с этим возрастает риск возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с локальными подтоплениями. Это может произойти из-за засоренных ливневых стоков, дренажно-коллекторных систем или затопления пониженных участков местности.
Возможны затопления дорог, низководных мостов, опор линий электропередач, связи, а также сельскохозяйственных угодий. Кроме того, увеличивается вероятность дорожно-транспортных происшествий, что затруднит движение всех видов транспорта. Возможны нарушения в работе системы жилищно-коммунального хозяйства, оползни и склоновые смывы.
Жителям региона рекомендуют передвижении на личном транспорте снижать скорость движения, чтобы избежать заносов и скольжения на дороге.
Ранее сообщалось, что очевидцы сняли на видео плавающий в Оке частный дом. По данным МЧС, он "припарковался" в затоне под Дзержинском.
