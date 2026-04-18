Более 32 тысяч нижегородцев вышли на общегородской субботник 18 апреля Общество

Глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев в своём Max-канале подвёл итоги общегородского субботника. Он отметил, что результаты превзошли все ожидания, особенно по числу участников.

Несмотря на проливной дождь более 32 300 человек вышли на уборку своих районов, парков и дворов. Первоначально планировалось привлечь около 20 тысяч участников, но реальность превзошла ожидания, подчеркнул мэр.

В течение одного дня совместными усилиями было собрано свыше 11 тысяч кубометров мусора. Наиболее активными районами стали Автозаводский (7 200 участников), Советский (5 600) и Сормовский (около 3 500).

Люди выходили на субботник целыми семьями, с друзьями, коллегами и соседями. Для создания атмосферы единства и поддержки многие включали музыку, а после уборки согревались горячим чаем. В Кстове, где в парке "Юбилейный" к субботнику присоединился Юрий Шалабаев, особенно отличились школьники, которые активно участвовали в субботнике благодаря поддержке различных общественных и патриотических движений.

Напомним, 25 апреля по всей стране при поддержке Минстроя России пройдёт масштабный Всероссийский субботник.