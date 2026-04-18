Весенний призыв 2026: куда пойдут служить нижегородцы
Задержаны предполагаемые убийцы нижегородского экс-депутата
Эксклюзив
Маск допустил открытие завода Tesla в Нижнем Новгороде
Куда жаловаться на подтопления в Нижнем Новгороде
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Общество

Более 32 тысяч нижегородцев вышли на общегородской субботник 18 апреля

18 апреля 2026 18:46 Общество
Более 32 тысяч нижегородцев вышли на общегородской субботник 18 апреля

Фото: Михаил Солунин

Глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев в своём Max-канале подвёл итоги общегородского субботника. Он отметил, что результаты превзошли все ожидания, особенно по числу участников.

Несмотря на проливной дождь более 32 300 человек вышли на уборку своих районов, парков и дворов. Первоначально планировалось привлечь около 20 тысяч участников, но реальность превзошла ожидания, подчеркнул мэр.

В течение одного дня совместными усилиями было собрано свыше 11 тысяч кубометров мусора. Наиболее активными районами стали Автозаводский (7 200 участников), Советский (5 600) и Сормовский (около 3 500).

Люди выходили на субботник целыми семьями, с друзьями, коллегами и соседями. Для создания атмосферы единства и поддержки многие включали музыку, а после уборки согревались горячим чаем. В Кстове, где в парке "Юбилейный" к субботнику присоединился Юрий Шалабаев, особенно отличились школьники, которые активно участвовали в субботнике благодаря поддержке различных общественных и патриотических движений.

Напомним, 25 апреля по всей стране при поддержке Минстроя России пройдёт масштабный Всероссийский субботник.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Благоустройство Субботник
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2026
Архив
Copyright © 1999—2026 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegramМакс
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных