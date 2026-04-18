Юрий Шалабаев присоединился к общегородскому субботнику в парке "Юбилейный" Общество

Глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев присоединился к общегородскому субботнику в парке "Юбилейный" в Кстовском районе. Вместе с местными жителями и главой администрации Иваном Улановым они приводили в порядок парк, благоустроенный по программе ФКГС.

Участники субботника не только убирали мусор и чистили дорожки, но и заботились о зелёных насаждениях. Юрий Шалабаев вместе с экологами кронировал деревья, подрезал кустарники и обрабатывал срезы садовым варом.

Глава города отметил, что старается посещать как можно больше площадок, чтобы лично контролировать благоустройство.

"Несмотря на неприветливую погоду, жители вышли сегодня на уборку, решили помочь. Они тоже понимают, что такие пространства важно не только создавать, но и поддерживать", - поделился мэр города в своём Мax-канале.

Юрий Шалабаев уточнил, что те, кто не смог присоединиться к общегородскому субботнику сегодня из-за погоды, могут сделать это в другой день. Месячник благоустройства продлится до 15 мая.

"Можно в любое время соорганизоваться и принять участие в уборке – около дома, работы, на какой-либо другой территории. На следующей неделе будет проводиться Всероссийский субботник. Также всех призываю принимать участие", - подчеркнул глава города.

Субботники сегодня прошли во всех девяти районах Нижнего Новгорода на 47 общественных пространствах - в городских парках и зонах отдыха, а также на территориях предприятий, образовательных организаций, учреждений здравоохранения, культуры и спорта. Несмотря на утренний дождь, на уборку вышли школьники, активисты различных организаций, сотрудники администрации, экологи и местные жители.

Напомним, 25 апреля по всей стране при поддержке Минстроя России пройдёт масштабный Всероссийский субботник.