18 апреля 2026 15:05
Юрий Шалабаев присоединился к общегородскому субботнику в парке "Юбилейный"
18 апреля 2026 14:32
В Нижнем Новгороде прошёл автопробег в преддверии "Диктанта Победы"
18 апреля 2026 13:33
Ограничения на полеты сняты в аэропорту Нижнего Новгорода
18 апреля 2026 12:45
Нижегородцев предупредили о ливнях 18 апреля
18 апреля 2026 12:30
Замгубернатора Нижегородской области Чечерин проведет прием граждан 14 мая
18 апреля 2026 12:02
Зарплата нижегородских сварщиков в 2026 году выросла до 186 тысяч рублей
18 апреля 2026 11:27
Десять рейсов задержаны из-за закрытия аэропорта Нижнего Новгорода 18 апреля
18 апреля 2026 08:48
Нижегородский аэропорт ввёл ограничения из-за угрозы атаки БПЛА
18 апреля 2026 08:02
Брусчатку на Покровке в Нижнем Новгороде отремонтируют по гарантии
17 апреля 2026 19:53
Более 70 млн рублей направят на жилье нижегородцам-льготникам
Юрий Шалабаев присоединился к общегородскому субботнику в парке Юбилейный

Фото: Михаил Солунин

Глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев присоединился к общегородскому субботнику в парке "Юбилейный" в Кстовском районе. Вместе с местными жителями и главой администрации Иваном Улановым они приводили в порядок парк, благоустроенный по программе ФКГС.

Участники субботника не только убирали мусор и чистили дорожки, но и заботились о зелёных насаждениях. Юрий Шалабаев вместе с экологами кронировал деревья, подрезал кустарники и обрабатывал срезы садовым варом.

Глава города отметил, что старается посещать как можно больше площадок, чтобы лично контролировать благоустройство.

"Несмотря на неприветливую погоду, жители вышли сегодня на уборку, решили помочь. Они тоже понимают, что такие пространства важно не только создавать, но и поддерживать", - поделился мэр города в своём Мax-канале.

Юрий Шалабаев уточнил, что те, кто не смог присоединиться к общегородскому субботнику сегодня из-за погоды, могут сделать это в другой день. Месячник благоустройства продлится до 15 мая.

"Можно в любое время соорганизоваться и принять участие в уборке – около дома, работы, на какой-либо другой территории. На следующей неделе будет проводиться Всероссийский субботник. Также всех призываю принимать участие", - подчеркнул глава города.

Субботники сегодня прошли во всех девяти районах Нижнего Новгорода на 47 общественных пространствах - в городских парках и зонах отдыха, а также на территориях предприятий, образовательных организаций, учреждений здравоохранения, культуры и спорта. Несмотря на утренний дождь, на уборку вышли школьники, активисты различных организаций, сотрудники администрации, экологи и местные жители.

Напомним, 25 апреля по всей стране при поддержке Минстроя России пройдёт масштабный Всероссийский субботник.

