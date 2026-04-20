Самозанятым нижегородцам напомнили, как увеличить будущую пенсию

Жители Нижегородской области, работающие на себя, могут сами повлиять на размер своей будущей пенсии. Для этого нужно сформировать не менее 15 лет страхового стажа и накопить индивидуальный пенсионный коэффициент не ниже 30. Об этом напомнили в региональном отделении Соцфонда России.

Ключевое условие — добровольно перечислять страховые взносы по обязательному пенсионному страхованию в отделение Социального фонда. Именно эти платежи формируют стаж и пенсионные баллы. Если поступлений не будет, то по достижении пенсионного возраста можно рассчитывать только на социальную пенсию — ее назначают на пять лет позже и она не превышает прожиточного минимума.

Чтобы начать формировать стаж и баллы уже в 2026 году, необходимо подать заявление в региональное отделение СФР (лично или через портал "Госуслуги") и внести добровольный платеж.

Сумму самозанятый определяет сам. Минимальный взнос составляет 71 525,52 рубля в год — он дает один полный год страхового стажа и 1,037 ИПК. Максимальный платеж — 572 204,16 рубля в год — также формирует год стажа и позволяет получить максимально возможные за год 8,72 ИПК.

Перечислить средства за текущий год нужно до 31 декабря 2026 года. Оплатить взносы за прошлые периоды нельзя. Если сумма окажется меньше годового минимума, стаж зачтут пропорционально внесенным средствам.

Задать вопросы можно по телефону контакт-центра отделения СФР по Нижегородской области 8 (800) 100-00-01.

Напомним, ранее у самозанятых появилась возможность оформлять больничные листы.