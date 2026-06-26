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Анна Хилькевич и Даниэль Вегас примут участие VK Лектории в Нижнем Новгороде

26 июня 2026 17:25 Афиша
Анна Хилькевич и Даниэль Вегас примут участие VK Лектории в Нижнем Новгороде

Фото: пресс-служба ВКонтакте

11 июля в Нижнем Новгороде в рамках VK Fest (0+) пройдет программа VK Лектория, где выступят музыканты, актеры, блогеры, предприниматели и популяризаторы науки. Об этом сообщает пресс-служба ВКонтакте.

Одной из центральных тем станет разговор о том, как любовь к Нижнему Новгороду перерастает в проекты федерального уровня. Дискуссию модерирует ведущая Первого канала Юлия Козлова.

В обсуждении примут участие фронтмен группы Uma2rman Владимир Кристовский, телеведущая, победительница рейтинга Forbes «30 до 30» и основательница бьюти-бренда LUVU Катя Голден, сооснователь Dreamlaser и генеральный продюсер мультимедиа-арт-пространства ЦЕХ* Денис Чучко. О гастрономическом образе города расскажет ресторатор Сергей Уханов.

Теме семьи и воспитания будет посвящена встреча с актрисой Наташей Бардо. К разговору присоединится актриса, предпринимательница и продюсер Анна Хилькевич. Спикеры обсудят, как родителям удается совмещать карьеру и семью, выстраивать доверительные отношения и формировать чувство опоры у детей.

Бьюти-эксперты Валентин Бернандский и Елена Крыгина вместе с Мисс Россией Валентиной Алексеевой поговорят о балансе между модой и индивидуальностью — о том, как ориентироваться в трендах, создавать гармоничные образы и сохранять собственный стиль.

Молодые актеры Денис Власенко («Страсти по Матвею» (16+)), Даниэль Вегас («Твое сердце будет разбито» (16+)) и Даня Киселев («Молодежка. Новая смена» (16+)) расскажут о пути в профессию, поступлении в театральные вузы и первых шагах в кино и на телевидении.

Отдельный блок будет посвящен популяризации науки и работе с аудиторией в цифровой среде. Участники обсудят, как научные знания выходят за пределы лабораторий — в блоги, подкасты и онлайн-лекции.

В финале Лектория блогеры Айгор, Маш Милаш, Вадим Спириденков и телеведущий Прохор Шаляпин поделятся опытом создания вирального контента. Речь пойдет о популярных форматах и темах, а также о том, почему искренность помогает завоевать доверие аудитории эффективнее, чем безупречная «глянцевая» картинка.

Отмечается, что программа VK Лектория будет дополняться.

Напомним, ранее стало известно о пополнении списка участников основной программы в Нижнем Новгороде. К Ольге Бузовой, группам Uma2rman и «Комната культуры», Клаве Коке, Доре, Сироткину, дуэту NANSI & SIDOROV, а также ZOLOTO и SALUKI присоединятся Элджей, t.A.T.u., nkeeei, uniqe и ARTEM SHILOVETS.

Кроме того, запланирована насыщенная программа на электронной сцене «Радио Рекорд»: SHAPOV, LADY WAKS, DJ KATYA GUSEVA, TURBOSH, ARIA FREDDA, DJ BALDIN, RIRI и STAS SATORI.

Также 11 июля гости VK Fest смогут посетить встречи с такими инфлюенсерами, как ВЛАД А4, КОБЯКОВ, СЕРЕГА А4, Вадим Спириденков и Наташа Гасанханова. Знаменитости проведут автограф-сессии и пообщаются с поклонниками.

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Теги:
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