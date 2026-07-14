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Культура и отдых

Более тысячи гостей объединил семейный фестиваль «Ромашковый луг» в Арзамасе

14 июля 2026 09:26 Культура и отдых
Более тысячи гостей объединил семейный фестиваль «Ромашковый луг» в Арзамасе

Фото: АНО «Институт демографического развития»

Семейный фестиваль «Ромашковый луг», состоявшийся в Арзамасе 11 июля, собрал более тысячи жителей и гостей региона. Фестиваль был организован АНО «Институт демографического развития» при поддержке администрации г. о. г. Арзамас и министерства социального развития и семейной политики Нижегородской области. Мероприятие, приуроченное ко Дню семьи, любви и верности, направлено на популяризацию семейных ценностей, укрепление традиций и развитие семейного досуга в рамках национального проекта «Семья».

Одним из главных событий праздника стало чествование супружеских пар, которые многие годы являются примером любви и взаимной поддержки. Министр социального развития и семейной политики Нижегородской области Игорь Седых вручил медали «За любовь и верность» восьми супружеским парам, состоящим в браке более 25 лет. Также поздравления и памятные подарки получили молодожены, зарегистрировавшие семейный союз в день фестиваля.

«Фестиваль, как всегда, получился светлым, тёплым и семейным. Потому что именно так и рождаются наши традиции — из общих воспоминаний, искренней радости и времени, проведённого вместе. Ради этих бесценных моментов, улыбок и душевного тепла когда-то и затевался «Ромашковый луг», — поделился министр социального развития и семейной политики Нижегородской области Игорь Седых.

Для гостей фестиваля была подготовлена насыщенная программа: выступления творческих коллективов, семейные конкурсы и викторины, азотное шоу, детский танцевальный конкурс, мастер-классы, шоу гигантских мыльных пузырей, аквагрим, конкурсы «Забег карапузов» и «Лучший костюм грудничка», выставка-ярмарка изделий местных мастеров. Завершилось мероприятие праздничным концертом.

«Фестиваль прошел просто чудесно! Мы не в первый раз устраиваем такие праздники для семей. В Лукояновском районе уже собирали тысячи гостей. А теперь в Арзамасе новая площадка объединила всех в одну душевную компанию. Люди тепло благодарили, рассказывали, как здорово было прийти всей семьей. И эти отклики нам дороже любых оценок», — рассказала руководитель АНО «Институт демографического развития» Мария Дугина.

Напомним, что с 2025 года в России по поручению президента Владимира Путина начал действовать нацпроект «Семья», который выполняет задачи ранее существующих нацпроектов «Демография» и «Культура». Он предполагает мероприятия, способствующие всестороннему развитию семей: расширение мер поддержки, создание условий для активного долголетия старшего поколения, обеспечение качественной и доступной медицинской помощи. Нацпроект включает в себя семь федеральных проектов: «Поддержка семьи», «Семейные ценности», «Культура для семьи», «Пушкинская карта», «Старшее поколение», «Охрана материнства и детства», «Многодетная семья».

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Теги:
Арзамас Семья Фестиваль
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