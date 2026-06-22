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Акция «Огненные картины войны» прошла в Нижнем Новгороде

22 июня 2026 10:39 Общество
Акция «Огненные картины войны» прошла в Нижнем Новгороде

Фото: Никита Духник

В ночь с 21 на 22 июня в Парке Победы состоялась международная акция «Огненные картины войны». 10 тысяч свечей слились в символическое полотно, посвящённое трудовому подвигу Горьковской области в годы Великой Отечественной войны. Организаторами акции выступили Нижегородское региональное отделение партии «Единая Россия» и региональное отделение Всероссийского общественного движения «Волонтёры Победы» при поддержке правительства Нижегородской области.

«Здесь собрались люди разных возрастов, профессий, взглядов, но всех объединяет чувство уважения к своей стране и ее героям. Когда тысячи свечей складываются в единое изображение, это становится символом нашего единства, нашей благодарности и нашей готовности сохранять то, что действительно важно. Именно в таких моментах особенно ясно понимаешь: сила России всегда была в людях, которые умеют быть вместе и в трудные годы, и в дни памяти», — отметил депутат Государственной Думы Артем Кавинов.

В этом году огненная картина посвящена трудовому подвигу горьковчан. Из 10 тысяч свечей волонтёры выложили изображения двух легендарных символов военной эпохи. Грузовика ГАЗ-АА — знаменитой «полуторки», главного транспортного фронтовой и тылового автомобиля военных лет, спасительницы Блокадного Ленинграда. И штурмовика Ил-2, который в годы войны выпускал горьковский авиазавод. Огненное полотно стало данью памяти труженикам тыла, ковавшим Победу у станков.

«За время Великой Отечественной войны более 800 тысяч жителей Горьковской области ушли на фронт. Те, кто остался в тылу — не только мужчины, но и женщины, дети, старики — работали в несколько смен, чтобы обеспечить бойцов техникой. Более 100 тысяч орудий и 50 тысяч единиц техники: танков, бронемашин, самолетов и подводных лодок — было выпущено с конвейера горьковских заводов в годы войны. За самоотверженность наших земляков Нижний Новгород получил звание „Город трудовой доблести“, а Полуторка и Ил-2 стали одними из символов подвига горьковских тыловиков. Мы обязаны помнить героизм предков и передавать эту память будущим поколениям», — подчеркнул руководитель Нижегородского регионального исполнительного комитета партии «Единая Россия» Дмитрий Филипенко.

В акции приняли участие около 1000 нижегородцев, участников различных молодежных и общественных движений.

«Акция Огненные картины войны — это наш общий тихий разговор с историей. А каждая зажжённая свеча — знак уважения к тем, кто героически приближал Победу. Мы обязаны помнить о героизме наших предков и передавать эту память будущим поколениям. Их самоотверженность и труд стали основой нашей свободы и независимости», — сказала руководитель НРО ВОД «Волонтёры Победы» Мария Самоделкина.

Участники акции почтили память павших минутой молчания, после чего на сцене развернулась концертная программа с участием творческих коллективов. С приветственными словами к собравшимся обратились почётные гости. Завершилась церемония возложением цветов и зажжением лампад у обелиска «Город трудовой доблести».

«Очень приятно видеть, что на мероприятии присутствует много молодых ребят. Ведь подобные акции мы организуем для того, чтобы сохранить память о событиях Великой Отечественной войны, и передать истинную историю нашей страны юным поколениям. Война изменила судьбы сотен миллионов человек, она коснулась каждой российской семьи, но она завершилась Великой Победой! Наши внуки и правнуки должны знать, что мы потомки победителей, а главное помнить цену этой Победы», — отметил депутат Государственной Думы, региональный координатор партийного проекта «Историческая память» Вадим Булавинов.

Нижний Новгород в седьмой раз присоединился к международной акции «Огненные картины войны». В 2026 году, в канун 81-й годовщины начала Великой Отечественной войны, сотни неравнодушных нижегородцев вновь зажгли свечи, чтобы почтить память героев и напомнить: подвиг народа не забыт.

«85 лет назад жизнь людей и история нашей страны разделилась на „до“ и „после“, и мы до сих пор чувствуем тяжелое дыхание той войны. 27 миллионов погибли во имя Победы. Мы склоняем головы перед невероятным подвигом горьковчан на фронте и в тылу и всегда будем помнить этот героизм и передавать священную память, как самое драгоценное наследство, из поколения в поколение, чтобы свет их подвига никогда не угас в сердцах наших детей и внуков», — поделилась Герой Труда России, депутат Законодательного Собрания, главный врач 29-й городской больницы Нижнего Новгорода Юлия Гаревская.

Напомним, сохранение исторического и культурного наследия России — одно из важнейших направлений реализации Народной программы «Единой России» и партийного проекта «Историческая память».

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Теги:
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