Нижегородцам рассказали, запретят ли продажу алкоголя в День молодежи Общество

Фото: Александр Воложанин

В Нижнем Новгороде и области не будут вводить полный запрет на продажу алкоголя в магазинах и заведениях общепита в День молодежи и в дни проведения выпускных вечеров (0+).

Как НИА «Нижний Новгород» сообщили в региональном минпромторге, действующее законодательство не предусматривает таких ограничений для Нижегородской области.

При этом продажа алкогольной продукции может быть ограничена на территориях, где проходят массовые мероприятия. Такие меры устанавливаются нормативными актами муниципальных образований на время проведения мероприятий.

Ранее сообщалось, что полный запрет вейпов планируют отсрочить в Нижегородской области.