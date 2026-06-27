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Самострой на улице Литвинова в Канавине снесут по решению суда

27 июня 2026 18:00 Общество
Самострой на улице Литвинова в Канавине снесут по решению суда

Фото: инспекция Госстройнадзора Нижегородской области

В Канавинском районе будет снесён объект самовольного строительства. Об этом сообщили в региональной инспекции государственного строительного надзора.

Нарушение выявили в ходе проверки. Специалисты установили, что на улице Литвинова возведён объект капитального строительства без необходимого разрешения.

Суд признал постройку самовольной. Владельцу земельного участка предписано демонтировать её в установленный срок.

В инспекции также напомнили, что о фактах подозрительного строительства жители могут сообщать через портал «Госуслуги».

Ранее сообщалось, что суд постановил снести трехэтажный самострой на улице Коминтерна в Сормове.

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Теги:
Снос Строительство
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