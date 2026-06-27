Самострой на улице Литвинова в Канавине снесут по решению суда

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В Канавинском районе будет снесён объект самовольного строительства. Об этом сообщили в региональной инспекции государственного строительного надзора.
Нарушение выявили в ходе проверки. Специалисты установили, что на улице Литвинова возведён объект капитального строительства без необходимого разрешения.
Суд признал постройку самовольной. Владельцу земельного участка предписано демонтировать её в установленный срок.
В инспекции также напомнили, что о фактах подозрительного строительства жители могут сообщать через портал «Госуслуги».
Ранее сообщалось, что суд постановил снести трехэтажный самострой на улице Коминтерна в Сормове.
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