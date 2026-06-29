Нижегородская область стала лидером по борьбе с незаконным оборотом продукции Экономика

Нижегородская область заняла первое место в России по результатам противодействия незаконному обороту промышленной продукции в 2025 году. Эффективность данной работы оценил Минпромторг России.

В Нижегородской области действует межведомственная комиссия по противодействию незаконному обороту промышленной продукции под председательством губернатора Глеба Никитина. Ее задача — принятие системных решений по борьбе с незаконным оборотом различных товаров, в том числе табака и алкоголя, обуви, шин, лекарственных препаратов, товаров легкой промышленности, парфюмерии, молочной продукции, упакованной воды, биологически активных добавок и др. В состав комиссии входят представители органов исполнительной власти, правоохранительных и надзорных ведомств, таможенной и налоговой служб. Координирует работу комиссии министерство промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области.

«Первое место в федеральном рейтинге стало результатом системной работы всех участников региональной комиссии. В Нижегородской области выстроено эффективное межведомственное взаимодействие, которое позволяет оперативно выявлять и пресекать факты незаконного оборота продукции, а также проводить профилактическую работу с предпринимательским сообществом. За последние четыре года регион поднялся с 11 на 1 место рейтинга», — отметил заместитель губернатора Нижегородской области Егор Поляков.

По словам министра промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максима Черкасова, одна из ключевых инструментов защиты рынка от контрафакта — система «Честный знак».

«Сегодня в регионе уже более 70 тысяч участников оборота используют систему маркировки „Честный знак“ — с начала года их количество увеличилось почти на 10 тысяч. Для нас важно, чтобы внедрение системы маркировки воспринималось бизнесом как понятный рабочий инструмент. Поэтому мы постоянно совершенствуем форматы поддержки предпринимателей: проводим консультации, обучение и сопровождаем компании при подключении к системе. Такой подход помогает бизнесу соблюдать требования законодательства, снижает количество ошибок при работе с маркировкой и способствует последовательной борьбе с незаконным оборотом продукции», — отметил Максим Черкасов.

Обучение работе с маркировкой разных групп товаров дополняет инструменты национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика».

Напомним, обо всех мерах поддержки бизнеса на федеральном и региональном уровнях можно узнать в центре «Мой бизнес» (мойбизнес52.рф), который действует в рамках федерального проекта «Малое и среднее предпринимательство» национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». На базе центра работает горячая линия «Мой бизнес», где также можно получить всю необходимую информацию. Телефон горячей линии: 8 (800) 301-29-94 (звонок бесплатный).

По данным Минэкономразвития России, нацпроект «Эффективная и конкурентная экономика» станет главным инструментом формирования новой модели роста. В его состав вошли федеральные проекты, направленные на развитие малого и среднего предпринимательства, повышение производительности труда, рост инвестиционной активности, низкоуглеродное развитие и развитие государственной системы статистики и прогнозирования. Одним из главных пунктов нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство» было создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса. Работа по поддержке предпринимателей в этом направлении продолжится в этом году в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика».