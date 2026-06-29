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Культура и отдых

День молодежи в Нижегородской области объединил более 40 тысяч человек

29 июня 2026 16:30 Культура и отдых
День молодежи в Нижегородской области объединил более 40 тысяч человек

Фото: министерство молодежной политики

В День молодежи в Нижегородской области праздничные мероприятия прошли в Нижнем Новгороде, Выксе, Городце, Спасском и Урене в рамках национального проекта «Молодёжь и дети» и объединили более 40 тысяч человек.

«День молодёжи в Нижегородской области — это гораздо больше, чем просто праздник. Это масштабная площадка возможностей, которая в этом году вновь вышла далеко за пределы Нижнего Новгорода. Мы намеренно развернули празднование в муниципалитетах, чтобы каждый молодой человек, где бы он ни находился — в областном центре или в малом городе, — чувствовал себя частью большой команды. Здесь можно было не только весело провести время с друзьями, но и сделать серьезный шаг вперед, ведь День молодёжи — это праздник без границ, где каждая идея находит шанс на воплощение», — сказала министр молодежной политики Нижегородской области Светлана Ануфриева.

В Нижнем Новгороде в Александровском саду развернулся молодёжный городок, в котором на одной площадке были представлены различные проекты от молодежных организаций и партнёров праздника. Например, в Мечтавселенной от Сбера посетители могли узнать, какие продукты и технологии Сбера помогут им реализовать свой потенциал, а также послушать научный стендап от комиков Александра Егорова и Павла Дедищева в рамках проекта «Наука в каждом шаге». Гости Александровского сада также могли стать участником акции «Я люблю тебя» и признаться в чувствах своей семье или Родине.

В этот день в «Академии Маяк» имени А.Д. Сахарова состоялся открытый диалог с известной теле- и радиоведущей Туттой Ларсен. На встрече лектор Российского общества «Знание» рассказала о важности выстраивания личной системы координат через русскую культуру, язык и историческое наследие. Также с нижегородской молодежью встретились участники программы «Герои.Нижегородская область».

Кроме того, «Академия Маяк» совместно с пятью предприятиями Росатома в рамках Дня молодежи 2026 провела интерактивную игру «АТОМ ЛЕТО: Стажировка в стране Росатом».

«Молодежь — главный двигатель будущих технологических изменений. Сегодня особенно важно не просто рассказывать о перспективах, а давать возможность попробовать себя в деле. Наша интерактивная игра помогает молодежи увидеть реальные возможности для профессионального развития и почувствовать себя частью большой технологической команды», — подчеркнула директор «Академии Маяк» Мария Зотова.

В маркете «Создано молодыми» предприниматели региона презентовали свою продукцию, которую можно было сразу купить.

Еще одной точкой притяжения стал торгово-развлекательный центр «МЕГА», где активисты студенческих отрядов Нижегородской области рассказывали о возможностях для молодёжи.

В рамках фестиваля в этом году были также реализованы новые форматы. Так, в преддверии Дня молодежи прошла акция «Плюс один», где молодая пара узнала пол будущего ребёнка. А молодые пары, которые заключали брак в день праздника, в Нижегородском ЗАГСе лично поздравила министр молодёжной политики Нижегородской области Светлана Ануфриева. В праздничное утро инспекторы ДПС останавливали молодых водителей в трёх точках города и вместе с волонтёрами дарили подарки с символикой фестиваля.

«День молодёжи-2026» объединил молодёжь и в муниципалитетах региона. Так, в Городце состоялся конкурс «Росмолодёжь.Гранты». Из 76 заявок финансирование на свои проекты получили 13 молодых людей, общая сумма поддержки составила более 5,5 млн рублей.

В Выксе прошли арт-медитация, бизнес-игра «Классные встречи» регионального отделения «Движения первых», а закончился вечер выступлением группы «Интонация». В Спасском и Урене прошли лекции от Российского общества «Знание», мастер-классы и творческие выступления от коллективов.

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Теги:
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