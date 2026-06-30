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Экономика

ВТБ представил основные направления Стратегии банка на 2027−2029 годы

30 июня 2026 15:56 Экономика
ВТБ представил основные направления Стратегии банка на 2027−2029 годы

Фото: предоставлено ВТБ

Новая стратегия развития ВТБ на следующую трехлетку будет представлена в начале 2027 года и будет состоять из четырех основных направлений. Об этом на Годовом общем заседании акционеров сообщил глава ВТБ Андрей Костин.

Первое направление — развитие розничного бизнеса в партнёрстве с RWB.

«В следующем году мы запускаем масштабную розничную повестку — катализатор масштабирования партнёрства с крупнейшими компаниями страны. Рынок розничной торговли — один из крупнейших сегментов российской экономики, а маркетплейсы — наиболее крупный и динамичный его сегмент, растущий более чем на 30% в год на протяжении последних пяти лет. Изменение потребительских привычек в сторону онлайн-экономики сопровождается ростом проникновения платформ на рынок ритейла. Аналитики ожидают, что в 2027 году более 30% всех покупок граждан будут совершаться онлайн», — заявил Андрей Костин.

По его словам, значительный импульс для развития кооперации — стратегическое партнерство с Wildberries.

«Мы видим большую ценность партнёрства для ВТБ по многим направлениям, а также значительный потенциал для реализации совместных синергий. Партнёрство может дать существенный импульс для развития розничного бизнеса банка и ещё сильнее укрепить наши позиции в малом и среднем бизнесе, а также в корпоративно-инвестиционном бизнесе», — отметил президент — председатель правления.

Второе направление — международные расчёты, которые стали элементом экономического, технологического и инфраструктурного объединения стран.

«ВТБ традиционно лидирует на рынке ВЭД, и наша амбиция — обеспечить до четверти всех внешнеторговых расчётов страны», — отметил Андрей Костин.

Третье направление — поддержка государства в развитии экономики, сопровождение структурных преобразований и нового инвестиционного цикла в экономике.

«Мы играем активную роль в развитии стратегических отраслей и реализации значимых инфраструктурных проектов. В новом стратегическом цикле продолжим эту работу в полном объёме», — сообщил Костин.

Четвёртое — активное развитие технологий.

«В новой стратегии мы закладываем программу активного внедрения решений на базе искусственного интеллекта и соответствующие эффекты в части роста производительности и кардинального улучшения качества работы с клиентами», — указал глава ВТБ.
Усиление позиции банка будет содействовать успешной дивидендной истории.

«Мы рассчитываем в течение нового стратегического периода — 2027−2029 год — прийти к уровню дивидендных выплат 50% процентов от чистой прибыли, что также будет способствовать росту привлекательности акций ВТБ», — отметил Андрей Костин.

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Теги:
ВТБ
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