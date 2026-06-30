Летний фестиваль Pianissimo пройдет в Нижнем Новгороде с 1 июля по 11 августа

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Нижегородский государственный академический театр оперы и балета имени А.С. Пушкина объявляет о старте летнего сезона Международного фортепианного фестиваля Pianissimo (12+). С 1 июля по 11 августа в концертном Пакгаузе выступят молодые пианисты из России, Италии, Португалии, Турции и Южной Кореи — музыканты нового поколения, которые уже сегодня определяют будущее мировой академической сцены.
В Нижнем Новгороде фестиваль Pianissimo традиционно проходит в концертном Пакгаузе. Среди участников летнего сезона 2026 года — молодые музыканты, уже заявившие о себе на международной сцене: Владимир Петров (Россия/Мексика); Маттео Буонаноче (Италия); Жуан Нету Виейра (Португалия); Моён Юн (Южная Корея); Джан Сарач (Турция).
Летний цикл концертов откроет 1 июля в 19:00 постоянный резидент фестиваля Pianissimo Константин Емельянов — выпускник Московской консерватории имени П.И. Чайковского, лауреат престижного конкурса имени П.И. Чайковского. Среди резидентов фестиваля — Илья Папоян и Константин Хачикян — музыканты, хорошо знакомые публике крупнейших концертных залов России и зарубежья.
В рамках фестиваля выступят также представители российской фортепианной школы — лауреаты крупнейших отечественных и международных конкурсов Максим Милославский, Егор Кадников и Игорь Сидоров.
В программах концертов прозвучат произведения Иоганна Себастьяна Баха, Йозефа Гайдна, Людвига ван Бетховена, Фредерика Шопена, Роберта Шумана, Ференца Листа, Клода Дебюсси, Александра Скрябина, Сергея Рахманинова и Сергея Прокофьева — композиторов, определивших развитие мирового фортепианного искусства.
Ознакомиться с подробной программой выступлений в Нижнем Новгороде можно на сайте театра.
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