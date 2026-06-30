Митя Фомин выступит на фестивале «Мастера Золотого кольца» в Городце Афиша

Фото: социальные сети Глеба Никитина

Фестиваль «Мастера Золотого кольца» (0+), посвященный народным художественным промыслам и культурным традициям, состоится в Городце 18 и 19 июля.

Гостей ждет насыщенная программа: мастер-классы, концертные выступления и знакомство с волжской кухней. Об этом в своих социальных сетях рассказал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Все желающие смогут попробовать себя в роли мастеров и создать собственные изделия под руководством профессионалов.

На фестивальной площадке выступят творческие коллективы, прозвучат народные хиты, а вечернюю программу завершит концерт Мити Фомина.

Концепция фестиваля была представлена главой региона вице-премьеру РФ Дмитрию Чернышенко. Основной темой события станет включение Городца в туристический маршрут «Золотое кольцо». В этом году также отмечается 90-летие фабрики «Городецкая роспись», что придает фестивалю особенное значение.

Уверен, что фестиваль «Мастера Золотого кольца» — лучший способ провести выходные с семьей или друзьями в хорошей атмосфере. Приезжайте, чтобы вместе ощутить тепло народных традиций и создать воспоминания, которые останутся в сердце! — написал Глеб Никитин.

Ранее мы сообщали о том, что более 52 тысяч человек посетили фестиваль «Золотая хохлома» (0+) в Семенове.