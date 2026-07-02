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Афиша

В сквере Свердлова пройдет тематический день «Столица закатов. Арт-пикник»

02 июля 2026 15:15 Афиша

4 июля в сквере Свердлова в рамках музыкального мультижанрового фестиваля «Столица закатов» состоится тематический «Арт-пикник» (0+).

Фестиваль, вдохновлённый атмосферой Нижнего Новгорода, предоставит возможность познакомиться с местными брендами, погрузиться в искусство и стать частью творческого сообщества города. Для гостей организована насыщенная программа, включающая музыкальное сопровождение, интерактивы, творческие мастер-классы, лекции и большой маркет.

На главной сцене с 12:00 до 22:15 — музыкальные и танцевальные номера. Программу откроет диджей-сет центра культуры «Высота», затем состоятся танцевальный мастер-класс и флешмоб. В течение дня для гостей выступят диджеи LIKE FM и DJ NA$TY (НЭСТИ). Вечером пройдет кинопоказ фильма «Пока небо смотрит» (18+), после которого актриса Алиса Белопросова проведет открытый танцевальный мастер-класс.

В парковой зоне с 12:00 развернётся «Зона цветов и растений» с возможностью обмена, а также мастер-класс от салона красоты по экспресс-укладкам. Любителей активного отдыха ждут занятия йогой и интерактивные игры, а также лекции и диалоги с экспертами, раскрывающие новые грани культурного наследия региона.

В зоне мастер-классов состоится большое бинго с призами для победителей, творческие занятия по созданию ароматических открыток и интерьерных гирлянд, а также художественные мастер-классы.

Кроме того, у участников фестиваля будет возможность присоединиться к городской игре-приключению с заданиями, которые помогут взглянуть на Нижний Новгород по-новому, обратить внимание на архитектурные детали и открыть для себя привычные городские маршруты с неожиданной стороны.

В течение дня будет работать маркет локальных брендов и почта фестиваля «Столица закатов». Посетители смогут приобрести изделия ручной работы: кожаные аксессуары, дизайнерские украшения из стекла, керамики и камня, свечи с ароматами, эксклюзивные украшения из льна и шелка.

Мероприятие организовано АНО «Центр 800» с участием партнеров и спонсоров проекта при поддержке правительства Нижегородской области.

Фото: АНО «Центр 800»

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Теги:
Столица закатов Фестиваль
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