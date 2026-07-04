Еще двое мужчин утонули в Нижегородской области 4 июля Происшествия

В Нижегородской области произошло еще два трагических происшествий на воде.

Как сообщили в региональном МЧС, на Бору в деревне Нечаево водолазы извлекли из воды тело погибшего 61-летнего мужчины.

Еще один случай произошел в Балахне. На улице Свердлова в акватории Волги очевидцы достали из воды тело 53-летнего погибшего.

Напомним, ранее в этот же день в акватории Оки в Павловском округе специалисты подняли из реки тело 45-летнего мужчины.

Кроме того, еще одно происшествие было зарегистрировано в Сокольском округе. В районе деревни Рамешки на Горьковском водохранилище из воды извлекли тело 70-летнего мужчины.