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Происшествия

Еще двое мужчин утонули в Нижегородской области 4 июля

04 июля 2026 19:35 Происшествия
Еще двое мужчин утонули в Нижегородской области 4 июля

В Нижегородской области произошло еще два трагических происшествий на воде.

Как сообщили в региональном МЧС, на Бору в деревне Нечаево водолазы извлекли из воды тело погибшего 61-летнего мужчины.

Еще один случай произошел в Балахне. На улице Свердлова в акватории Волги очевидцы достали из воды тело 53-летнего погибшего.

Напомним, ранее в этот же день в акватории Оки в Павловском округе специалисты подняли из реки тело 45-летнего мужчины.

Кроме того, еще одно происшествие было зарегистрировано в Сокольском округе. В районе деревни Рамешки на Горьковском водохранилище из воды извлекли тело 70-летнего мужчины.

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Теги:
МЧС Утонувшие
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