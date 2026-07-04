Девочка погибла во время урагана в Арзамасском округе Происшествия

В рабочем поселке Выездное Арзамасского округа во время ураганного ветра погибла девочка. Об этом сообщил мэр Арзамаса Александр Щелоков.

По его словам, на крышу жилого дома обрушились строительные конструкции, из-за чего ребенок получил смертельные травмы. Глава города выразил соболезнования родным и близким погибшей.

Сильный ветер также привел к многочисленным последствиям в самом Арзамасе и населенных пунктах округа. Зафиксированы массовые нарушения электроснабжения, вызванные падением деревьев. Кроме того, в ряде сел повреждены крыши частных домов.

Сейчас к устранению последствий готовятся бригады Арзамасского РЭС и специалисты из соседних районов. По словам мэра, уже ясно, что для восстановительных работ понадобятся дополнительные силы.

Напомним, жителей Нижегородской области ранее предупреждали об ухудшении погоды 4 июля. Местами ожидаются сильные дожди и ливни, локально — град. Порывы ветра могли достигать 18−23 м/с. По прогнозам, непогода сохранится до конца дня и ночью 5 июля.