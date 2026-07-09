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Общество

20 тысяч кубометров сжатого воздуха — для надёжной работы Автозаводской ТЭЦ

09 июля 2026 13:19 Общество
20 тысяч кубометров сжатого воздуха — для надёжной работы Автозаводской ТЭЦ

Фото: пресс-служба Эн+ Тепло Волга

Автозаводская ТЭЦ (входит в Эн+ Тепло Волга) завершила реализацию важного инвестиционного проекта: после пуско-наладочных работ введен в эксплуатацию электрический компрессор сжатого воздуха. Это сложная система, обеспечивающая работу целого комплекса технологического оборудования, и систем безопасности станции.

Мощный компрессор производительностью 20 тысяч м3/ч создает надежный резерв подачи сжатого воздуха для потребностей нижегородской промплощадки.

Сжатый воздух — важный ресурс для непрерывных производственных процессов. Компрессорный комплекс подаёт воздух под давлением в определенные точки цехов и обеспечивает стабильную работу пневмоинструмента: шлифмашин, перфораторов, пескоструйных аппаратов и др. Кроме того, сжатый воздух используется для технологической очистки деталей от пыли и стружки, удаления влаги, а также для охлаждения ответственных узлов оборудования.

«Внедрение современных компрессоров — это не просто модернизация устаревшего оборудования, а стратегический шаг к повышению операционной эффективности нижегородской производственной площадки. Применение оборудования с высокими эксплуатационными показателями позволит существенно повысить надежность выработки сжатого воздуха и улучшить качество продукции», — отметил и.о. генерального директора Автозаводской ТЭЦ Владимир Кулагин.

АТЭЦ обеспечивает энергетическое сопровождение более 400 тысяч жителей Автозаводского и Ленинского района, более 2800 объектов социальной сферы и промышленных предприятий региона.

Напомним, что в 2026 году Автозаводская ТЭЦ отмечает 95-летие. Это одна из первых теплоэлектростанций в стране. Сейчас АТЭЦ вырабатывает 25% тепловой энергии, потребляемой в Нижнем Новгороде. Установленная электрическая мощность — 480 МВт.

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