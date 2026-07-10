Суперциклон с ливнями идет в Нижний Новгород Общество

Фото: Александр Воложанин

По прогнозам синоптиков, погодные катаклизмы, охватившие значительную часть страны, могут затронуть и Нижний Новгород. После жары до +30 градусов уже в воскресенье в городе может выпасть 24−27 мм осадков — почти треть месячной нормы.

Как сообщили в мэрии, такой объем осадков за один день создает серьезную нагрузку на систему ливневой канализации. На следующей неделе дожди, по прогнозам, продолжатся, но будут менее интенсивными.

По данным специалистов Центра «Фобос», над Русской равниной ожидается редкое метеорологическое явление — эффект Фудзивары, при котором два циклона начинают взаимодействовать друг с другом. По прогнозу, к выходным они сольются в один суперциклон с центром над Центральной Россией. Это может привести к сильным дождям, а в отдельных районах не исключается вероятность образования смерчей.

В Нижнем Новгороде подготовку к непогоде начали заранее. Сегодня и завтра дорожные службы обследуют и расчищают водоотводные каналы и лотки ливневой канализации.

В дептрансе отметили, что в последнее время ливни все чаще носят залповый характер, когда за 30−50 минут выпадает объем осадков, который мог бы распределиться на несколько дней. Из-за этого вода не всегда успевает быстро уходить, поэтому возможны локальные подтопления и сильные потоки воды, особенно на участках с уклоном.

«Поэтому большая просьба к автомобилистам в период активной фазы ливня не создавать аварийных ситуаций из-за плохой видимости, сделать остановку, переждать непогоду, дать возможность воде уйти с улиц и дорог, а лучше вообще временно отказаться от личного транспорта. Следует быть внимательными и пешеходам», — подчеркнули специалисты.

В воскресенье в местах, где традиционно возникают подтопления, организуют дежурство дорожных бригад и коммунальной техники. Кроме того, будет усилен контроль за состоянием склонов, подверженных оползневым процессам.