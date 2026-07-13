Нижегородский аэропорт работает по согласованию 13 июля

Из-за ограничений на использование воздушного пространства нижегородский аэропорт принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами. Об этом утром 13 июля проинформировала Росавиация.
По данным онлайн-табло «Чкалова», на данный момент на вылет отменён один рейс в Москву.
На прилёт отменён также один рейс в Москву, задержан рейс в Сочи.
Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+