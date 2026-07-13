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Общество

Нижегородский аэропорт работает по согласованию 13 июля

13 июля 2026 07:35 Общество
Нижегородский аэропорт работает по согласованию 13 июля

Из-за ограничений на использование воздушного пространства нижегородский аэропорт принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами. Об этом утром 13 июля проинформировала Росавиация.

По данным онлайн-табло «Чкалова», на данный момент на вылет отменён один рейс в Москву.

На прилёт отменён также один рейс в Москву, задержан рейс в Сочи.

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Теги:
Аэропорт Росавиация
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