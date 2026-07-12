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Известный нижегородский невролог Елена Антипенко умерла на 62‑м году жизни

12 июля 2026 17:01 Общество
Известный нижегородский невролог Елена Антипенко умерла на 62‑м году жизни

Фото: "Бокал прессека"

На 62-м году жизни умерла известный нижегородский невролог, доктор медицинских наук, профессор Елена Антипенко. Об этом сообщил медицинский эксперт Алексей Никонов в своем телеграм-канале «Бокал прессека».

«С трудом верится в эту новость, всегда молодая, активная», — написал блогер.

Елена Альбертовна Антипенко много лет заведовала кафедрой неврологии, психиатрии и наркологии ФПКВ ПИМУ. Также она консультировала пациентов областной больницы имени Н.А. Семашко.

Её врачебный стаж составлял более 35 лет. Елена Антипенко была членом экспертного совета РФ по ботулинотерапии.

Редакция НИА «Нижний Новгород» выражает соболезнования родным и близким Елены Альбертовны.

Ранее сообщалось, что в середине июне скончался известный нижегородский детский хирург Виктор Николайчук

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Теги:
Врачи Некролог Смертность
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