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Общество

Мощный затор образовался на въезде в Нижний Новгород 12 июля

12 июля 2026 14:46 Общество
Мощный затор образовался на въезде в Нижний Новгород 12 июля

Традиционная воскресная пробка образовалась на въезде в Нижний Новгород в районе деревни Ольгино, сообщили НИА «Нижний Новгород» читатели.

«Каждые выходные одно и то же. Либо выезжаешь с дачи рано утром и едешь без остановок, либо после полудня ползешь в пробке как черепаха», — поделилась Светлана П.

Поток машин плотный как со стороны Богородска, так и со стороны Арзамаса. В Ольгине потоки объединяются, образуя затор. Сейчас ситуация усугубляется очередью из желающих заправиться на АЗС в Щербинках.

Примечательно, что на въездах в других частях города (например, со стороны Бора) пробок сейчас не наблюдается.

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Теги:
Автомобили Дороги пробки
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