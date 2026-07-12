Мощный затор образовался на въезде в Нижний Новгород 12 июля Общество

Традиционная воскресная пробка образовалась на въезде в Нижний Новгород в районе деревни Ольгино, сообщили НИА «Нижний Новгород» читатели.

«Каждые выходные одно и то же. Либо выезжаешь с дачи рано утром и едешь без остановок, либо после полудня ползешь в пробке как черепаха», — поделилась Светлана П.

Поток машин плотный как со стороны Богородска, так и со стороны Арзамаса. В Ольгине потоки объединяются, образуя затор. Сейчас ситуация усугубляется очередью из желающих заправиться на АЗС в Щербинках.

Примечательно, что на въездах в других частях города (например, со стороны Бора) пробок сейчас не наблюдается.