Нижегородцев предупредили о грозах и сильных дождях

В Нижегородской области ожидаются грозы и сильные дожди в ближайшие 1−3 часа 12 июля. Непогода также сохранится в ночное время 13 июля.
Водителям рекомендуют снизить скорость из-за плохой видимости, скользкой дороги, а также риска заносов.
Кроме того, из-за осадков могут размокнуть и размыться обочины и грунтовые дороги. Спасатели советуют избегать низменных участков местности.
В случае возникновения чрезвычайной ситуации необходимо звонить по номеру 112.
Ранее мы опубликовали прогноз погоды на предстоящую неделю. По данным синоптиков, нижегородцев ждут четыре дня дождя.
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