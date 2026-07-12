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Сотрудники нижегородской мэрии начали работать волонтерами на сетевых АЗС

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Сотрудники нижегородской мэрии начали работать волонтерами на сетевых АЗС

Фото: Max-канал Юрия Шалабаева

Почти 1300 сотрудников администрации Нижнего Новгорода, районных администраций и подведомственных учреждений с 9 июля работают в качестве волонтеров на 55 сетевых автозаправочных станциях города. Об этом сообщил мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев в своем MAX-канале.

По словам градоначальника, сотрудники помогают водителям и работникам АЗС в условиях действующих временных мер по продаже топлива. За каждой заправочной станцией закреплены по два ответственных лица, которые работают по графику дежурств. Волонтеры находятся на АЗС в специальных манишках.

В задачи сотрудников входит контроль наличия топлива и информирование автомобилистов о текущей ситуации, чтобы избежать скопления очередей и лишнего ожидания. Также они проверяют регистрационные номера автомобилей в соответствии с введенными временными правилами продажи топлива, помогают водителям быстрее сориентироваться на территории заправки и приступать к заправке после наступления их очереди.

Кроме того, волонтеры консультируют автомобилистов по возникающим вопросам и при необходимости подсказывают, куда обратиться за помощью.

Юрий Шалабаев отметил, что в целом ситуация на заправках остается штатной. По его словам, случаев попыток вне очереди воспользоваться «привилегированным» положением становится меньше, а система заправки по четным и нечетным дням помогает разгрузить станции и поддерживать порядок.

«При всём при этом никто не носит розовые очки и прекрасно оценивает реальность. Трудности не замалчиваются — над ними работают», — заявил мэр.

Напомним, справляться с очередями на АЗС также помогают поисковики из «Волонтера».

Сообщалось, что нижегородская мэрия переводит часть совещаний в онлайн из‑за ситуации с топливом.

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Теги:
Администрация Нижнего Новгорода АЗС Бензин
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