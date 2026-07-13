Бесплодие и не только: к чему приводят запущенные половые инфекции Общество

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Инфекции, передающиеся половым путем (ИППП), далеко не всегда дают о себе знать сразу. При этом без своевременного лечения они могут привести к серьезным осложнениям, включая бесплодие. О том, как происходит заражение, почему опасно заниматься самолечением и какие меры действительно помогают защитить здоровье, рассказал главный врач Нижегородского областного кожно-венерологического диспансера Василий Евстафьев.

Не одна болезнь, а десятки инфекций

По словам специалиста, сегодня известно 31 возбудитель инфекций, передающихся половым путем. Наиболее распространенными остаются сифилис, гонорея, хламидиоз и трихомониаз.

Особенность многих ИППП заключается в том, что на ранних стадиях они могут протекать практически бессимптомно. Из-за этого человек может долго не подозревать о заболевании и невольно подвергать риску здоровье своего партнера.

Как можно заразиться

Основной путь передачи инфекции — незащищенный половой контакт. Речь идет не только о традиционном половом акте, но и о контакте со слизистыми оболочками половых органов, полости рта и анальной области.

Однако существуют и другие способы передачи. Некоторые инфекции могут распространяться через общие предметы личной гигиены и поцелуи, передаваться от матери ребенку во время беременности или родов, а также через кровь — например, при использовании нестерильных инструментов или медицинских манипуляциях. Отдельные инфекции могут передаваться через слюну и грудное молоко.

Почему нельзя лечиться самостоятельно

Как отмечает Василий Евстафьев, отсутствие симптомов не означает, что инфекции нет. Попытки самостоятельно подобрать лечение могут привести к тому, что заболевание перейдет в хроническую форму или вызовет тяжелые осложнения.

У мужчин последствиями могут стать простатит, воспаление яичек, бесплодие и импотенция. У женщин ИППП способны вызвать хронические воспалительные заболевания органов малого таза, внематочную беременность и бесплодие.

Когда нужно проходить обследование

Точный диагноз может поставить только врач-дерматовенеролог. При этом сроки обследования зависят от предполагаемой инфекции.

Так, анализы на гонорею рекомендуется сдавать через 3−5 дней после возможного заражения, на трихомониаз — через 5−7 дней, на герпес — спустя две недели. Проверяться на сифилис имеет смысл примерно через месяц, на вирусные гепатиты В и С — через два месяца, на ВИЧ — через три месяца.

Поводом обратиться к врачу могут стать патологические выделения, боль или жжение при мочеиспускании, зуд, язвы, уплотнения или сыпь в области половых органов, боли внизу живота и увеличение паховых лимфатических узлов. При этом специалист напоминает: отсутствие симптомов не гарантирует отсутствия инфекции.

Как снизить риск заражения

Самой эффективной защитой от большинства инфекций остается использование презерватива. Кроме того, снизить риск помогают постоянный половой партнер, отказ от случайных связей, соблюдение правил личной гигиены и регулярные профилактические обследования.

Врач также рекомендует избегать раннего начала половой жизни, отказаться от употребления наркотических веществ и при необходимости обращаться за экстренной профилактикой после рискованных контактов.

По словам Василия Евстафьева, ответственное отношение к своему здоровью и своевременное обращение к врачу позволяют значительно снизить риск осложнений и сохранить репродуктивное здоровье.

С 2025 года по поручению президента РФ Владимира Путина реализуется национальный проект «Продолжительная и активная жизнь». На достижение его целей нацелено проведение профилактических медицинских осмотров и диспансеризации. В свою очередь сам нацпроект «Продолжительная и активная жизнь» направлен на ожидаемое увеличение продолжительности жизни к 2030 году и предполагает обновление поликлиник, амбулаторий, ФАПов, привлечение в медучреждения квалифицированных медицинских кадров, применение новых подходов в профилактике, диагностике и лечении хронических заболеваний, улучшение экстренной медицинской помощи и системы реабилитации, развитие сети национальных исследовательских центров, цифровизацию отрасли.