Аэропорт Чкалов в Нижнем Новгороде принял 14 рейсов из-за ограничений в Москве

Аэропорт «Чкалов» в Нижнем Новгороде принимает рейсы, которые следовали в аэропорты Москвы. Решение связано с временными ограничениями на приём и выпуск воздушных судов в столичном авиаузле.
Нижегородский аэропорт выступает в качестве главного запасного аэропорта московского авиаузла. На данный момент в приволжскую столицу прибыли 14 рейсов.
С пассажирами работают представители авиакомпаний и сотрудники аэропорта. Пассажирам предоставляют еду и напитки.
Все службы аэропорта работают в усиленном режиме, сообщили в пресс-службе воздушной гавани. В терминале доступны питьевые фонтанчики, а при необходимости будут дополнительно установлены кулеры с водой и мягкий инвентарь — пуфы и матрасы.
Пассажирам рекомендуют следить за объявлениями по громкой связи и информацией на онлайн-табло в терминале аэропорта.
Ранее сообщалось, что нижегородцы смогут чаще летать в Египет.
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