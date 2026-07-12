Аэропорт Чкалов в Нижнем Новгороде принял 14 рейсов из-за ограничений в Москве Общество

Аэропорт «Чкалов» в Нижнем Новгороде принимает рейсы, которые следовали в аэропорты Москвы. Решение связано с временными ограничениями на приём и выпуск воздушных судов в столичном авиаузле.

Нижегородский аэропорт выступает в качестве главного запасного аэропорта московского авиаузла. На данный момент в приволжскую столицу прибыли 14 рейсов.

С пассажирами работают представители авиакомпаний и сотрудники аэропорта. Пассажирам предоставляют еду и напитки.

Все службы аэропорта работают в усиленном режиме, сообщили в пресс-службе воздушной гавани. В терминале доступны питьевые фонтанчики, а при необходимости будут дополнительно установлены кулеры с водой и мягкий инвентарь — пуфы и матрасы.

Пассажирам рекомендуют следить за объявлениями по громкой связи и информацией на онлайн-табло в терминале аэропорта.

Ранее сообщалось, что нижегородцы смогут чаще летать в Египет.