Чинцов поздравил нижегородское соединение ВМФ с 80-летием Общество

Фото: Макс-канал Евгения Чинцова

Председатель городской Думы Нижнего Новгорода вместе с депутатом Госдумы России Артемом Кавиновым и депутатом гордумы Михаилом Ивановым поздравил командование, военнослужащих и ветеранов воинской части строящихся и ремонтирующихся кораблей Главного командования Военно-Морского Флота с 80-летием соединения.

В своем МАХ-канале глава муниципального парламента отметил, что история соединения началась в июле 1946 года в Горьком. За восемь десятилетий здесь подготовили более 240 дизельных и 25 атомных подводных лодок, 26 глубоководных спасательных аппаратов, а также свыше 570 экипажей и сдаточных команд.

«За этими цифрами — огромный труд многих поколений военных моряков, инженеров и кораблестроителей», — написал председатель гордумы.

Он также подчеркнул, что юбилей соединения имеет для него особое значение. Традиции совместной работы с воинской частью, заложенные в 2018 году, продолжаются и сегодня.

«Сохраняется тесное взаимодействие воинской части с Нижним Новгородом, его предприятиями, ветеранскими и молодежными организациями», — отметил он.

Чинцов выразил благодарность ветеранам, которые заложили основу традиций соединения, а действующему личному составу пожелал успехов в службе, крепкого здоровья, благополучия семьям и надежного тыла.