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На 19% увеличилась выработка у нижегородского сельхозпроизводителя благодаря «Производительности труда»

13 июля 2026 10:23 Общество
На 19% увеличилась выработка у нижегородского сельхозпроизводителя благодаря «Производительности труда»

Фото: Евгений Маслов, Региональный центр компетенций

Эксперты регионального центра компетенций (РЦК) совместно с сотрудниками нижегородского ООО «Дивеевское» подвели итоги внедрения инструментов бережливых технологий на предприятии в рамках федерального проекта «Производительность труда» национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика».

Компания специализируется на выращивании зерновых и кормовых культур, животноводстве, производстве готовой молочной и другой пищевой продукции. В качестве пилотного потока был выбран процесс производства цельного молока. Доля продажи этой продукции в выручке компании составляет 82%, поэтому улучшения на этом участке смогут повысить производительность на предприятии в целом.

«За полгода специалисты РЦК проанализировали работу пилотного участка и предложили улучшения по трем основным проблемам, которые оказывали наибольшее влияние на поток. Так, эксперты внедрили методы автономного обслуживания, которые позволяют увеличить контроль за техническим состоянием оборудования, сформировали инструкции по использованию счетчика на трубопроводе молока и изменили схему доения. Внедрение бережливых технологий позволило увеличить выработку на 19 процентов — с 264 до 315 литров на человека в час», — рассказал министр промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максим Черкасов.

Эксперты РЦК обучили бережливым технологиям 10 сотрудников компании. Также специалисты подготовили одного внутреннего тренера.

В Нижегородской области инструменты бережливых технологий в рамках федпроекта «Производительность труда» успешно внедряют 13 производителей молока и молочной продукции. Благодаря господдержке выработка на этих предприятиях увеличивается в среднем на 30%. Всего на сегодняшний день к программе присоединились 324 компании региона.

Для того чтобы стать участником федерального проекта «Производительность труда», нужно оставить заявку на ИТ-платформе: производительность.рф. Поддержка ведется по национальному проекту «Эффективная и конкурентная экономика». Консультации по участию в федеральном проекте можно получить в центре «Мой бизнес» как очно, так и по телефону горячей линии: 8 (800) 301-29-94 (звонок бесплатный).

Национальный проект «Эффективная и конкурентная экономика», инициированный президентом России Владимиром Путиным, представляет собой комплекс системных мер, формирующих задел для новой модели долгосрочного экономического роста, основанной на экономике предложения, и обеспечивающих достижение девяти показателей национальных целей. В его состав входят федеральные проекты «Малое и среднее предпринимательство», «Производительность труда», «Повышение инвестиционной активности», «Низкоуглеродное развитие», «Развитие технологического предпринимательства», «Развитие финансового рынка», «Развитие конкуренции».

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Теги:
Производительность труда Сельское хозяйство
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