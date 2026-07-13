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Общество

Нижегородцам объяснили, как снизить стоимость туристической страховки

13 июля 2026 13:33 Общество
Нижегородцам объяснили, как снизить стоимость туристической страховки

Фото: Александр Воложанин

Стоимость туристической страховки можно снизить без ущерба для безопасности, если отказаться от ненужных дополнительных опций. Об этом НИА «Нижний Новгород» рассказал вице-президент Всероссийского союза страховщиков Роман Щеглеватых.

По словам эксперта, путешественникам, которые едут налегке, не всегда требуется включать в полис страхование багажа. Тем, кто не совершает несколько поездок в год, также не обязательно оформлять годовой мультиполис.

«Нередко можно получить скидку при оформлении общего полиса для нескольких путешественников», — отметил Щеглеватых.

Он добавил, что снизить стоимость может и франшиза — сумма, которую турист оплачивает самостоятельно при небольшом страховом случае. Однако такой вариант подходит только тем, кто уверен в своём здоровье и готов покрывать мелкие расходы самостоятельно.

Подробнее о том, как обезопасить себя на отдыхе за границей, читайте в большом материале.

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Теги:
Путешествия Страхование Туризм
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