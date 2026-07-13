Молодые специалисты АО «Транснефть — Верхняя Волга» посетили места боевой славы Тверской области Общество

Фото: Служба общественных коммуникаций АО «Транснефть – Верхняя Волга»

35 молодых специалистов АО «Транснефть — Верхняя Волга» приняли участие в патриотической экспедиции «Рубежи мужества». Мероприятие проходило в исторических местах Тверской области и было приурочено к 85-й годовщине начала Великой Отечественной войны.

За два дня экспедиции молодые специалисты предприятия посетили мемориал 28 героям-панфиловцам в Дубосеково, музей с диорамой Ржевской битвы и Ржевский мемориал Советскому солдату, где возложили цветы. Также побывали в парке «Патриот» в Кубинке, прошли 1418 шагов по «Дороге памяти», осмотрели Главный храм Вооруженных сил Российской Федерации и экспозицию «Поле Победы».

«Поездки в места кровопролитных боев Великой Отечественной войны дают возможность понять, как важно знать и сохранять память для будущих поколений. Такие экспедиции очень объединяют и воспитывают», — поделилась впечатлениями представитель Совета молодежи Дарья Шумилова.