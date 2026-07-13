Названы главные ошибки туристов, из-за которых страховая может отказать Общество

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Даже оформленный туристический полис может оказаться бесполезным, если путешественник не учёл важные условия страхования. Об этом НИА «Нижний Новгород» заявил вице-президент Всероссийского союза страховщиков Роман Щеглеватых.

По его словам, одна из самых распространённых ошибок — самостоятельное обращение в больницу и оплата лечения без предварительного контакта со страховой компанией.

«Если турист сразу идёт в клинику и платит сам, страховая может отказать или возместить сумму в пределах, установленных правилами страхования лимитов, а не фактические расходы», — отметил эксперт.

Кроме того, причиной отказа могут стать ошибки в данных полиса, например неверная дата поездки или страна пребывания.

Щеглеватых также напомнил, что страховка не покрывает лечение, если турист находился в состоянии алкогольного опьянения, а также плановое лечение хронических заболеваний без соответствующей опции.

Подробнее о том, как обезопасить себя на отдыхе за границей, читайте в большом материале.