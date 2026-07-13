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Дальневосточный леопард и белолицый саки переехали в нижегородский «Лимпопо»

13 июля 2026 14:55 Общество
Дальневосточный леопард и белолицый саки переехали в нижегородский «Лимпопо»

Фото: зоопарк "Лимпопо"

В нижегородском «Лимпопо» произошло сразу несколько приятных событий: зоопарк пополнился новыми обитателями, а у европейских ланей появилось потомство.

В семействе этих грациозных животных родились пять малышей: трое самцов и две самки. Один из детенышей-самцов отличается необычной темной окраской. По информации зоопарка, новорожденные чувствуют себя хорошо, активно развиваются и уже начинают проявлять интерес к окружающему миру и посетителям.

Еще одним заметным событием стало прибытие в «Лимпопо» котенка дальневосточного леопарда. Молодой хищник — меланист, обладатель редкой черной окраски. Он приехал из Барнаульского зоопарка и пока не достиг годовалого возраста.

Как сообщил генеральный директор «Лимпопо» Владимир Герасичкин, сначала леопард предпочитал укрываться в домике и осторожничал. Сейчас он постепенно освоился, выходит в вольер и уже демонстрирует характер — пробует шипеть и скалиться.

Кроме того, в зоопарке поселился самец редкого примата из Южной Америки — белолицего саки. В дальнейшем для него планируют привезти самку. Пока же новый обитатель активно исследует пространство своего вольера и привыкает к новой обстановке.

Свое название белолицые саки получили благодаря контрастной внешности: темное тело сочетается со светлой мордочкой. В естественной среде они обитают на севере Южной Америки и редко встречаются в российских зоопарках.

Ранее сообщалось, что нижегородцы выбрали имя для малыша-трубкозуба из «Лимпопо».

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Теги:
Животные Зоопарк
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