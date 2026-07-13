ННГУ планирует переделать бывшее кафе «Аквариум» под культурный центр

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Проектная документация на капитальный ремонт здания бывшего кафе «Аквариум» на Большой Покровской улице в Нижнем Новгороде получила положительное заключение государственной экспертизы. Об этом сообщается в ЕГРЗ.
Речь идет о реконструкции объекта недвижимости — бывшее кафе планируется приспособить под культурно-выставочный центр.
Застройщиком выступает Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского. Проектную документацию подготовило ООО «Каскад». Экспертизу проводило ФАУ «Главное управление государственной экспертизы».
Ранее сообщалось, что в здании бывшего кафе может разместиться региональное отделение информационного центра ТАСС, но, вероятно, от этой идеи отказались.
Изначально университет планировал открыть в помещении собственный пресс-центр и учебные аудитории. В конце 2025 года также озвучивалась концепция создания культурного центра с музейным пространством.
Вопрос реконструкции объекта обсуждается уже несколько лет. В 2024 году его включили в программу капитального ремонта с федеральным софинансированием. Летом того же года была выполнена внешняя отделка.
Ранее сообщалось, что ПИМУ выделил 67,2 млн рублей на капремонт фасада корпуса на проспекте Гагарина.
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