ННГУ планирует переделать бывшее кафе «Аквариум» под культурный центр Общество

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Проектная документация на капитальный ремонт здания бывшего кафе «Аквариум» на Большой Покровской улице в Нижнем Новгороде получила положительное заключение государственной экспертизы. Об этом сообщается в ЕГРЗ.

Речь идет о реконструкции объекта недвижимости — бывшее кафе планируется приспособить под культурно-выставочный центр.

Застройщиком выступает Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского. Проектную документацию подготовило ООО «Каскад». Экспертизу проводило ФАУ «Главное управление государственной экспертизы».

Ранее сообщалось, что в здании бывшего кафе может разместиться региональное отделение информационного центра ТАСС, но, вероятно, от этой идеи отказались.

Изначально университет планировал открыть в помещении собственный пресс-центр и учебные аудитории. В конце 2025 года также озвучивалась концепция создания культурного центра с музейным пространством.

Вопрос реконструкции объекта обсуждается уже несколько лет. В 2024 году его включили в программу капитального ремонта с федеральным софинансированием. Летом того же года была выполнена внешняя отделка.

Ранее сообщалось, что ПИМУ выделил 67,2 млн рублей на капремонт фасада корпуса на проспекте Гагарина.