Прощание с главой Выездного Александром Садовниковым пройдет 14 июля

Глава рабочего поселка Выездное Александр Садовников ушел из жизни 13 июля, сообщил мэр Арзамаса Александр Щелоков.
По словам главы города, он потерял «надежного, разумного, профессионального коллегу и товарища».
«Он не соответствовал своему возрасту. Совсем. Мне понятно, о чем я говорю. Он обгонял. Бывают люди, которые другие», — написал чиновник в своем телеграм-канале.
Мэр также отметил, что был счастлив знать человека, который искренне любил свое дело.
Церемония прощания пройдет 14 июля с 18:00 до 20:00 в прощальном зале по адресу Арзамас, улица Володарского.
Редакция НИА «Нижний Новгород» выражает соболезнования родным и близким Александра Николаевича.
Напомним, что несколько дней назад в Нижнем Новгороде скончалась известный невролог Елена Антипенко.
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