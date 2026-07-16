Нижегородский онколог ответил на самые частые вопросы о загаре Общество

Фото: Александр Воложанин

Экватор лета — повод еще раз вспомнить о защите кожи от солнца. Онколог-дерматолог Нижегородского областного онкологического диспансера Наталья Сиводедова ответила на самые распространенные вопросы пациентов и объяснила, какие мифы о загаре могут быть опасны.

Правда ли, что загар — это признак здоровья?

Нет.

Как объясняет врач, загар — это защитная реакция кожи на повреждение ультрафиолетом. Под воздействием UV-лучей повреждается ДНК клеток, а организм начинает вырабатывать меланин, который и придает коже темный оттенок.

По словам специалиста, чем сильнее загар, тем больше подобных повреждений накопила кожа.

Если не было солнечного ожога, значит, опасности нет?

Тоже нет.

Наталья Сиводедова отмечает, что опасность представляет не только сильный ожог. В медицине существует понятие кумулятивной дозы ультрафиолета — она складывается из всех эпизодов пребывания на солнце. Даже полчаса без солнцезащитного крема во время прогулки, поездки или похода в магазин со временем суммируются.

Именно накопленное воздействие ультрафиолета может привести к фотостарению кожи, а в некоторых случаях — к злокачественным изменениям клеток.

Фото: Александр Воложанин.

Нужен ли солнцезащитный крем только на пляже?

Нет.

Как поясняет врач, UVA-лучи воздействуют на кожу круглый год. Они проходят через облака и даже оконное стекло, поэтому использовать средства с SPF рекомендуется ежедневно, а не только во время отдыха у воды.

Достаточно нанести SPF один раз утром?

Нет.

Большинство солнцезащитных средств сохраняют эффективность около двух часов. Если человек находится на улице, крем необходимо обновлять каждые два часа, а также после купания или вытирания полотенцем.

Фото: Александр Воложанин.

Кому особенно важно следить за состоянием кожи?

Повышенное внимание своему здоровью врач рекомендует уделять:

людям со светлой кожей, рыжими или светлыми волосами, голубыми или зелеными глазами;

тем, кто в детстве получал солнечные ожоги;

людям, у которых в семье были случаи меланомы или других видов рака кожи.

Для этих категорий регулярные осмотры у дерматолога — необходимость, а не просто рекомендация.

Как снизить риск рака кожи?

Врачи советуют соблюдать простые меры профилактики:

ежедневно использовать солнцезащитный крем с SPF 50 даже в пасмурную погоду;

наносить средство за 15−20 минут до выхода на улицу;

по возможности избегать прямых солнечных лучей с 11:00 до 16:00;

носить головной убор, солнцезащитные очки и закрытую одежду из плотной ткани;

раз в месяц самостоятельно осматривать кожу, а раз в год проходить профессиональную дерматоскопию.