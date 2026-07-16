Нижегородский онколог ответил на самые частые вопросы о загаре

Фото:
Экватор лета — повод еще раз вспомнить о защите кожи от солнца. Онколог-дерматолог Нижегородского областного онкологического диспансера Наталья Сиводедова ответила на самые распространенные вопросы пациентов и объяснила, какие мифы о загаре могут быть опасны.
Нет.
Как объясняет врач, загар — это защитная реакция кожи на повреждение ультрафиолетом. Под воздействием UV-лучей повреждается ДНК клеток, а организм начинает вырабатывать меланин, который и придает коже темный оттенок.
По словам специалиста, чем сильнее загар, тем больше подобных повреждений накопила кожа.
Тоже нет.
Наталья Сиводедова отмечает, что опасность представляет не только сильный ожог. В медицине существует понятие кумулятивной дозы ультрафиолета — она складывается из всех эпизодов пребывания на солнце. Даже полчаса без солнцезащитного крема во время прогулки, поездки или похода в магазин со временем суммируются.
Именно накопленное воздействие ультрафиолета может привести к фотостарению кожи, а в некоторых случаях — к злокачественным изменениям клеток.
Фото: Александр Воложанин.
Нет.
Как поясняет врач, UVA-лучи воздействуют на кожу круглый год. Они проходят через облака и даже оконное стекло, поэтому использовать средства с SPF рекомендуется ежедневно, а не только во время отдыха у воды.
Нет.
Большинство солнцезащитных средств сохраняют эффективность около двух часов. Если человек находится на улице, крем необходимо обновлять каждые два часа, а также после купания или вытирания полотенцем.
Фото: Александр Воложанин.
Повышенное внимание своему здоровью врач рекомендует уделять:
Для этих категорий регулярные осмотры у дерматолога — необходимость, а не просто рекомендация.
Врачи советуют соблюдать простые меры профилактики:
Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+