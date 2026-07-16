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Общество

Саровский водоканал присоединился к федеральному проекту «Производительность труда»

16 июля 2026 17:48 Общество
Саровский водоканал присоединился к федеральному проекту «Производительность труда»

Фото: МУП «Горводоканал» города Саров

МУП «Горводоканал» города Саров стал 326-м участником федерального проекта «Производительность труда» национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика» в Нижегородской области. Внедрять инструменты бережливого производства на предприятии будут эксперты регионального центра компетенций (РЦК).

Предприятие осуществляет сбор, очистку и распределение воды, удаление и обработку сточных вод.

«Федеральный проект „Производительность труда“ помогает предприятиям повышать эффективность и находить внутренние резервы для роста. Сегодня в Нижегородской области уже девять компаний коммунальной сферы внедряют инструменты бережливого производства. Часть из них завершила полный цикл участия в проекте. Например, в ООО „Арзамасский водоканал“ выработка на пилотном потоке выросла на 76 процентов», — отметил министр промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максим Черкасов.

Эксперты РЦК будут работать на площадке в течение полугода. Специалисты центра компетенций совместно с командой предприятия выберут пилотный поток, проанализируют процессы и устранят «узкие» места. Также работников компании обучат основам бережливого производства.

Участниками федерального проекта «Производительность труда» из сферы ЖКХ в Нижегородской области также являются АО «Энергосетевая компания», МУП «Тепловодоканал» Заволжья, АО «Дзержинский водоканал», ООО «Арзамасский водоканал», ООО «Специнвестпроект», АО «Нижегородский водоканал», АО «Теплоэнерго», ООО «Волгоэлектросеть». Благодаря господдержке выработка на этих предприятиях увеличивается в среднем на 40%.

Для того чтобы стать участником федерального проекта «Производительность труда», нужно оставить заявку на ИТ-платформе: производительность.рф. С 2019-го по 2024 год подобная мера поддержки реализовывалась в рамках национального проекта «Производительность труда», а с 2025 года — в рамках федерального проекта «Производительность труда» нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика».

Консультации по участию в федеральном проекте можно получить в центре «Мой бизнес» как очно, так и по телефону горячей линии: 8 (800) 301-29-94 (звонок бесплатный).

Нацпроект «Эффективная и конкурентная экономика», инициированный президентом России Владимиром Путиным, представляет собой комплекс системных мер, формирующих задел для новой модели долгосрочного экономического роста, основанной на экономике предложения, и обеспечивающих достижение девяти показателей национальных целей. В его состав входят федеральные проекты «Малое и среднее предпринимательство», «Производительность труда», «Повышение инвестиционной активности», «Низкоуглеродное развитие», «Развитие технологического предпринимательства», «Развитие финансового рынка», «Развитие конкуренции».

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Теги:
ЖКХ Производительность труда Саров
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