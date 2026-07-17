Нижегородский филиал «Т Плюс» проверил на прочность теплосети Дзержинска и Кстова Общество

Фото: пресс-служба Нижегородского филиала «Т Плюс»

Специалисты Нижегородского филиала «Т Плюс» с начала летней ремонтной кампании успешно испытали на прочность и плотность 3549 участков тепловых сетей Дзержинска и Кстовского района. Это составляет 51,6% их общего количества.

«Работы проходят точно по графику, согласованному администрациями муниципальных образований. Гидравлические испытания необходимы, чтобы при подготовке к новому отопительному периоду выявить и заменить слабые участки трубопроводов и обеспечить надёжное теплоснабжение следующей зимой», — отметила директор Нижегородского филиала «Т Плюс» Ирина Гнеушева.

Теплосети проверяют повышенным давлением сетевой воды. Предварительно её охлаждают до температуры не выше 40 градусов, чтобы в случае возникновения порыва не причинить вреда находящимся поблизости людям. Поэтому горячая вода в дома в ходе гидравлических испытаний не подаётся. Отремонтированные участки теплотрасс опрессовываются повторно и только после успешного прохождения испытаний запускаются в работу.

Информацию о работах, связанных с прекращением подачи горячей воды, можно получить на сайте Нижегородского филиала «Т Плюс» или через онлайн-сервис «Т Плюс» Тепловая справочная служба.

При обнаружении повреждений тепловой сети (парение, появление большого количества воды на улицах или во дворах) просим немедленно сообщить:

— в Дзержинске — диспетчеру Дзержинских тепловых сетей по телефону (8313) 25−95−70 или в оперативно-диспетчерскую службу по телефону 050;

— в Кстовском районе — диспетчеру Кстовских тепловых сетей по телефону (83145) 7−97−75 или в единую дежурно-диспетчерскую службу по телефону (83145) 2−48−41.