Нижегородец Александр Тимофеев стал лауреатом Всероссийской премии «Особенное счастье» Общество

Фото: НРО ВОД «Волонтёры Победы»

Житель Нижнего Новгорода Александр Тимофеев, в одиночку воспитывающий ребенка с ОВЗ, стал лауреатом в номинации «Преодоление» Всероссийской премии родителям детей с инвалидностью «Особенное счастье». Церемония награждения состоялась в Астраханской области.

На премию Александра Тимофеева выдвинуло Нижегородское региональное отделение Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы».

«Истории героев проекта — это истории мужества, преданности, огромной любви и веры в своих детей, которые вдохновляют тысячи семей по всей стране, помогают менять отношение общества к вопросам инвалидности и показывают, что нет ничего сильнее материнской и отцовской молитвы, заботы брата или сестры. Мы рады, что премия „Особенное счастье“ становится площадкой, где эти удивительные истории обретают голос и находят отклик в сердцах людей», — отметила учредитель Всероссийской премии «Особенное счастье» Лилия Иванова.

Нижегородец Александр Тимофеев воспитывает 13-летнего сына с тяжелыми множественными нарушениями развития. Борьба за здоровье ребенка длится с самого рождения. Именно благодаря усилиям отца мальчик многое умеет делать самостоятельно и даже добирается в школу на общественном транспорте.

«Семья, воспитывающая особенного ребёнка, — это целая вселенная внутренней силы, терпения и любви. Это не только признание активности наших семей и НКО, но и возможность по-новому увидеть ежедневный, зачастую скрытый от окружающих подвиг родителей. Мы убеждены, что каждая такая история достойна быть услышанной и поддержанной», — отметила руководитель НРО ВОД «Волонтёры Победы» Мария Самоделкина.

Заявочная кампания седьмой премии стартовала 3 декабря 2025 года. Региональные отборы прошли в четырех субъектах страны, включая Нижегородскую область, Иркутскую область, Камчатский край и Республику Дагестан.

За семь лет проведения премии собрана уникальная база лучших родительских практик, многие из которых внедрены в регионах России.