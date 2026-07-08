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Общество

Комитет ветеринарии устанавливает причину массовой гибели пчел в Шатках

08 июля 2026 17:22 Общество
Комитет ветеринарии устанавливает причину массовой гибели пчел в Шатках

Фото: Александр Воложанин

В Шатковском округе проверяют причины гибели пчел на пасеках. Об этом НИА «Нижний Новгород» сообщили в Комитете ветеринарии Нижегородской области.

После обращений в ветеринарную службу Шатковского округа от владельцев пасек о гибели пчел, на место оперативно выехали специалисты. Там они отобрали патологический материал для лабораторных исследований. Пчел проверят на наличие заразных болезней, а на возможное токсикологическое воздействие.

«Причина массовой гибели пчел пока не установлена. По результатам лабораторной диагностики будет предоставлено официальное заключение», — добавили в комитете.

Ранее местные пасечники сообщили, что случаи зафиксированы в Богдановке, Костянке, Великом Враге и Вечкусове. По их словам, насекомые погибают уже несколько дней. Пчеловоды предполагают, что причиной могла стать химическая обработка сельскохозяйственных полей, проведенная в начале июля. По их мнению, пчелы могли получить отравление во время этих работ.

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Теги:
Насекомые пчеловодство
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