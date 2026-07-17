Евгений Люлин отметил высокий кадровый потенциал выпускников Дзержинского политехнического института Общество

Фото: пресс-служба ЗСНО, фотограф Дмитрий Косолапов

16 июля председатель Законодательного Собрания Нижегородской области Евгений Люлин посетил с рабочим визитом город химиков. Вместе с депутатом регионального парламента Юлией Гаревской, главой города Дзержинска Михаилом Клинковым он принял участие в торжественном вручении дипломов об окончании студентам Дзержинского политехнического института — филиала НГТУ им. Р.Е. Алексеева.

Дзержинский политехнический институт на протяжении 52 лет готовит кадры для промышленности не только Нижегородской области, но и всей страны. Более 16 тысяч высококвалифицированных специалистов, окончивших вуз, трудятся на предприятиях, в науке и бизнесе. Сегодня ДПИ — филиал НГТУ — единственный вуз в Дзержинске, который готовит инженеров: химиков, технологов, энергетиков, программистов и специалистов по информационным системам.

«В этом году дипломы получили 157 выпускников, 21 из них — с отличием. У каждого седьмого — красный диплом. Это говорит о том, что сегодняшние выпускники не просто получают образование, а действительно стремятся к знаниям. Они — гордость института, Дзержинска и всего нашего региона», — подчеркнул председатель Законодательного Собрания Евгений Люлин.

В последние годы Дзержинский политехнический институт активно развивается как научно-образовательный центр. Здесь ведутся фундаментальные и прикладные исследования в области «зелёной» химии, нефтехимии, полимерной химии и экологии. В институте успешно работают научные школы под руководством ведущих учёных, студенты и аспиранты регулярно становятся победителями грантовых конкурсов. Только в 2025 году сотрудники института получили гранты Российского научного фонда, а проекты политехников были поддержаны в рамках федеральной программы «Старт».

Евгений Люлин, общаясь с выпускниками, подчеркнул, что Дзержинский политех — это знак качества, вуз, который на протяжении долгого времени готовит выдающихся организаторов производства и учёных. «Ребята заканчивают вуз в то время, когда перед страной стоят серьёзные задачи. Их решение невозможно без инженеров, технологов, конструкторов. Это значит, что перед ними открывается огромное поле для приложения сил и знаний. Когда-то технологические процессы менялись раз в несколько десятилетий, а сегодня — каждый год. Поэтому им важно никогда не останавливаться в своём развитии, постоянно учиться — это главный успех, который будет способствовать карьере. Инженерия не терпит застоя», — подчеркнул спикер регионального парламента.

«Новая глава жизни началась для 150 выпускников. За этими „корочками“ — годы упорного труда, бессонные ночи над чертежами и формулами, настойчивость и настоящий инженерный характер. Ребята освоили сложные технические специальности, которые сегодня особенно востребованы на ведущих предприятиях нашего региона, в первую очередь здесь, в Дзержинске. Этот город всегда гордился своей промышленной мощью. Уверена, со знаниями, полученными в стенах опорного вуза, выпускники смогут сделать очень много хорошего для своего города и всей страны. Пусть фундаментальная база дзержинского политехнического института станет для них инструментом для будущих открытий и карьерных высот», — сказала Герой Труда России, депутат Законодательного Собрания Нижегородской области Юлия Гаревская.