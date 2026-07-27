Как теперь заправляться в Нижнем Новгороде: ответы на главные вопросы
Эксклюзив
Как обезопасить себя на отдыхе за границей
Минэнерго дало добро на АЭС в Нижегородской области
Эксклюзив
Пять ошибок, мешающих продать квартиру
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Происшествия
27 июля 2026 16:57
Двое братьев пытались похитить 18-летнюю нижегородку с остановки
27 июля 2026 16:39
16-летнего нижегородца отправили в СИЗО за нападение на музыкантов
27 июля 2026 16:15
Нижегородца осудили за нападение на водителя автобуса в Заволжье
27 июля 2026 15:09
Тело мужчины достали из Узолы в Городецком округе
27 июля 2026 14:27
Работник ж/д компании получит 700 тысяч рублей за удар током в Дзержинске
27 июля 2026 12:53
Легковушка перевернулась на проспекте Гагарина в районе «Нитела»
27 июля 2026 11:25
Подросток и семеро взрослых утонули в Нижегородской области за неделю
27 июля 2026 09:05
Атаку украинских БПЛА отразили в Нижегородской области
26 июля 2026 16:24
Два человека утонули в водоёмах Нижнего Новгорода 26 июля
26 июля 2026 15:50
Бастрыкин заинтересовался проблемной крышей дома на улице Бориса Корнилова
Происшествия

Двое братьев пытались похитить 18-летнюю нижегородку с остановки

27 июля 2026 16:57 Происшествия
Двое братьев пытались похитить 18-летнюю нижегородку с остановки

Фото: пресс-служба Нижегородского областного суда

На Бору полицейские задержали двоих нижегородцев, подозреваемых в покушении на похищение человека. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Нижегородской области.

По данным полиции, 22 июля в дежурную часть ОМВД России по городу Бор обратилась 18-летняя местная жительница. Девушка сообщила, что на остановке общественного транспорта «ФОК Красногорка» в микрорайоне Красногорка к ней подошли двое ранее незнакомых молодых людей (родные братья. Прим. ред). По ее словам, они схватили ее за руки и ноги и попытались против ее воли переместить на заднее сиденье автомобиля Kia Rio.

Как отметили в ведомстве, довести преступный умысел до конца подозреваемые не смогли из-за активного сопротивления девушки и вмешательства очевидцев. После этого они скрылись на арендованном автомобиле.

На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции изучили записи камер видеонаблюдения в районе остановки и по возможным маршрутам движения автомобиля. В кратчайшие сроки были установлены и задержаны предполагаемые злоумышленники. Ими оказались ранее не судимые жители Нижнего Новгорода 2001 и 2003 годов рождения.

В СК завели уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, пунктами «а», «в» части 2 статьи 126 УК РФ (покушение на похищение человека, совершенное по предварительному сговору с применением насилия).

Суд избрал фигурантам меру пресечения в виде заключения под стражу до 22 сентября 2026 года включительно.

У НИА «Нижний Новгород» есть каналы в Telegram и MAX. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Арест Борский г.о. Похищение
Поделиться:
Новости по теме
07 апреля 2026 08:45
Двух владимирцев будут судить за похищение и убийство в Нижегородской области
18 февраля 2026 11:35
Нижегородец получил 5 лет условно за похищение ребенка
30 сентября 2025 14:25
Организаторов нижегородского лжерехаба осудили за похищение людей
Главная  |  Архив  |  2026
Фоторепортажи
Ультрадистанции и ночной заплыв по Волге: как прошёл X-WATERS-2026
26 июля 2026 18:46
Ультрадистанции и ночной заплыв по Волге: как прошёл X-WATERS-2026
Архив
Copyright © 1999—2026 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegramМакс
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных