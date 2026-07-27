Двое братьев пытались похитить 18-летнюю нижегородку с остановки Происшествия

Фото: пресс-служба Нижегородского областного суда

На Бору полицейские задержали двоих нижегородцев, подозреваемых в покушении на похищение человека. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Нижегородской области.

По данным полиции, 22 июля в дежурную часть ОМВД России по городу Бор обратилась 18-летняя местная жительница. Девушка сообщила, что на остановке общественного транспорта «ФОК Красногорка» в микрорайоне Красногорка к ней подошли двое ранее незнакомых молодых людей (родные братья. Прим. ред). По ее словам, они схватили ее за руки и ноги и попытались против ее воли переместить на заднее сиденье автомобиля Kia Rio.

Как отметили в ведомстве, довести преступный умысел до конца подозреваемые не смогли из-за активного сопротивления девушки и вмешательства очевидцев. После этого они скрылись на арендованном автомобиле.

На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции изучили записи камер видеонаблюдения в районе остановки и по возможным маршрутам движения автомобиля. В кратчайшие сроки были установлены и задержаны предполагаемые злоумышленники. Ими оказались ранее не судимые жители Нижнего Новгорода 2001 и 2003 годов рождения.

В СК завели уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, пунктами «а», «в» части 2 статьи 126 УК РФ (покушение на похищение человека, совершенное по предварительному сговору с применением насилия).

Суд избрал фигурантам меру пресечения в виде заключения под стражу до 22 сентября 2026 года включительно.