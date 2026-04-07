Двух владимирцев будут судить за похищение и убийство в Нижегородской области

В Нижегородской области завершено расследование уголовного дела в отношении двух жителей Владимирской области. Их обвиняют в незаконном проникновении в дом, похищении двух человек и убийстве одного из них. Об этом сообщили в региональном СУ СК России. 

По данным следствия, 28 февраля 2025 года мужчины проникли в дом на улице Восточной в деревне Беляево. Оттуда они вывезли двух местных жителей — мужчину и женщину, заподозрив их в краже животных с фермы. Потерпевших посадили в автомобиль и доставили на скотоводческую ферму. Там они пытались добиться от них информации о месте нахождения скота и жестоко избили мужчину. От полученных травм он скончался на месте.

Действия фигурантов квалифицированы по нескольким статьям Уголовного кодекса, в том числе о похищении человека группой лиц с применением опасного для жизни насилия и об убийстве, совершенном с особой жестокостью по предварительному сговору.

Обвиняемые вину не признали. Суд избрал им меру пресечения в виде заключения под стражу.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Ранее сообщалось, что нижегородца осудили на 6 лет за попытку зарезать знакомого.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

