Платёжные карты россиян внесут в единый реестр: зачем нужна новая система учёта? Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

С 1 сентября 2026 года российские банки начнут передавать данные о банковских картах своих клиентов в единую систему учёта. Этот проект, известный как «Антифрод 2.0», направлен на борьбу с дропперами и мошенничеством. Закон полностью вступит в силу к сентябрю 2027 года.

Что такое единая система учёта и зачем она нужна?

Единая система учета банковских карт не будет контролировать доходы или расходы россиян. В неё войдут данные о номерах действующих и закрытых карт, их типе (дебетовая или кредитная), а также ИНН владельца. Эти сведения не нарушат банковскую тайну, но помогут определить, сколько карт находится у каждого гражданина, и отличить законных пользователей от дропперов — людей, которые используют несколько счетов для отмывания денег, полученных мошенническим путём. Оператором системы станет Национальная система платежных карт (НСПК), которая будет отвечать за сбор данных от банков и предоставление доступа к ним финансовым организациям и регулятору.

Вторая часть закона: меры по борьбе с мошенничеством

С 1 марта 2027 года банки будут обязаны использовать государственную систему «Антифрод», чтобы предотвращать мошеннические операции. Они смогут проверять устройства клиентов на наличие вредоносного ПО перед проведением транзакций, но только с согласия пользователей. Закон также предусматривает установку специальных средств защиты, однако принудительно устанавливать такие приложения на смартфоны и компьютеры никто не будет.

Если проверка выявит вирус, который крадёт данные, банк заблокирует операцию и предупредит об этом клиента. В случае повторной попытки совершить подозрительную транзакцию, счёт будет заморожен на 6 часов. Банки не смогут игнорировать уведомления системы «Антифрод», так как в случае потери денег клиентами они будут обязаны возместить ущерб. Такая же ответственность наступит, если банк не заблокирует операцию на устройстве с вредоносным ПО.

Контроль за соблюдением требований по борьбе с мошенничеством будет осуществлять Центральный банк России.

С 1 сентября 2027 года также вступит в силу третья часть закона «Антифрод 2.0», которая ограничит количество платёжных карт на одного человека до 20 штук. Карты, уже находящиеся у россиян, останутся, но новые будут выдаваться только после проверки через систему учёта. Причём виртуальные карты маркетплейсов Ozon, Wildberries и Yandex также войдут в эту систему учёта, поскольку выпущены дочерними банками маркетплейсов и цифровых экосистем.

Лимит на количество карт может быть изменён по решению Центробанка.

Влияние на россиян

Эксперт в сфере финансов и банковского дела и кандидат экономических наук Владимир Григорьев в комментарии 360.ru заявил, что для добросовестных граждан работа новой системы учёта платёжных карт не вызовет неудобств. Она предназначена для борьбы с дропперами и людьми, которые используют карты в незаконных схемах.

«Переживать стоит тем, кто очень часто переводит наличные с карты на карту, что считается признаком мошеннической операции. Бывает так, что кто-то получил оплату за свою работу или продажу товаров на личную карту и не оплачивает с неё налог. Стоит переживать им и, конечно, мошенникам, а всем остальным — вряд ли», — отметил Григорьев.

Эксперт добавил, что система будет отслеживать отклонения от стандартного поведения владельца карты, такие как снятие крупной суммы наличных или перевод между счетами без видимой причины.

«У каждого человека есть свой паттерн, стандарт поведения, когда он получает определённую сумму на карту. Что-то тратит, что-то снимает, что-то оплачивает в магазинах. Это повторяется из месяца в месяц, и когда человек от неё отклоняется, то привлекает внимание банка», — рассказал эксперт.

Он также напомнил, что в некоторых случаях банки связываются с владельцами карт, чтобы убедиться, что операции были совершены добровольно. Стандартные операции не изменятся, но с 2027 года будет введен лимит на переводы физических лиц до 2,4 млн рублей. Это направлено на борьбу с теми, кто получает доходы, с которых не уплачивает налоги.

Защита россиян

Единая система учёта платёжных карт поможет устранить разрозненность информации о банковских картах. По словам эксперта по финансовому рынку и кандидата экономических наук Михаила Беляева, сейчас каждый может иметь неограниченное количество карт, что может использоваться для незаконных целей, таких как уклонение от уплаты налогов.

«Когда карты существуют разрозненно, сложно понять финансовое состояние человека. Единый реестр позволит видеть, какие карты принадлежат конкретному владельцу, и упростит контроль за движением денежных средств», — отметил Беляев.

Таким образом, единая система учета платежных карт станет важным инструментом в борьбе с мошенничеством и дропперством, защищая интересы добросовестных граждан и обеспечивая прозрачность финансовых операций.