СК заинтересовался гибелью подростка и девушки в реке в Володарском округе Происшествия

Фото: МЧС по Нижегородской области

В Володарском районе Нижегородской области организована доследственная проверка по факту гибели 23-летней девушки и 13-летнего подростка на водоеме. Об этом сообщили в региональном управлении СК.

По предварительным данным, девушка начала тонуть во время нахождения в воде. Подросток попытался помочь ей, однако оба скрылись под водой и не появились на поверхности.

При осмотре следователи не обнаружили видимых телесных повреждений криминального характера. Для установления точных причин смерти назначены судебно-медицинские экспертизы.



В настоящее время сотрудники регионального управления СК выясняют все обстоятельства произошедшего. По итогам проверки будет принято процессуальное решение.

Отметим, что всего за день МЧС по Нижегородской области сообщило о пяти утонувших в регионе.