«Нижфарм» ответил на претензии к качеству ректальных свечей Общество

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Химико-фармацевтическое предприятии «Нижфарм» прокомментировало информацию о возможных претензиях к качеству ректальных свечей «Папаверин». Об этом сообщил главный редактор «Стационар-пресс» Алексей Никонов.

Ранее стало известно, что Минпромторг РФ заподозрил производителя в выпуске партии препарата с возможным отсутствием терапевтического эффекта. Речь идет о серии 50425.

По версии ведомства, причиной могли стать сырье сомнительного качества или нарушения при производстве. При этом изымать свечи из аптек пока не планируется.

В «Нижфарме» заявили, что партия была произведена в соответствии с требованиями GMP и регистрационным досье, все сырье прошло входной контроль, а готовая продукция отвечает установленным требованиям.

Кроме того, производитель отметил, что отсутствие ожидаемого эффекта не всегда говорит о качестве препарата. По данным компании, на результат могли повлиять индивидуальные особенности организма, неправильно поставленный диагноз, несоблюдение инструкции по применению или нарушение условий хранения свечей.

Ранее сообщалось, что средняя цена аптечного набора в Нижнем Новгороде снизилась до 7278 рублей.