Минэнерго дало добро на АЭС в Нижегородской области
Эксклюзив
Telegram теперь под запретом? Отвечает юрист
Эксклюзив
Один день в гусиной столице: что посмотреть в Арзамасе
Эксклюзив
Пять ошибок, мешающих продать квартиру
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
05 августа 2026 13:41
Маршрут автобуса №247 продлят до станции «Варя» в Нижнем Новгороде
05 августа 2026 13:11
«Нижфарм» ответил на претензии к качеству ректальных свечей
05 августа 2026 12:51
Эксклюзив
Дорожное движение у Московского вокзала в Нижнем Новгороде стало безопаснее
05 августа 2026 12:40
Разворот запретят у бывшего поста ДПС на трассе Нижний Новгород — Кстово
05 августа 2026 12:33
Здоровье детей — в центре внимания: Москва и Нижегородская область обновляют больницы
05 августа 2026 12:00
ГАИ призвала срочно напомнить детям ПДД после гибели 9-летнего велосипедиста
05 августа 2026 11:24
«Евдокия» прошла первые 200 метров тоннеля нижегородского метро
05 августа 2026 11:20
«Ростелеком», Единая Россия и «Леста» проведут кибертурнир «Битва за Москву»
05 августа 2026 10:51
Смонтирована первая опора канатки через Оку в Нижнем Новгороде
05 августа 2026 10:46
Нижегородский кадровый центр приглашает жителей региона на августовские ярмарки вакансий
Общество

«Нижфарм» ответил на претензии к качеству ректальных свечей

05 августа 2026 13:11 Общество
«Нижфарм» ответил на претензии к качеству ректальных свечей

Фото: Александр Воложанин

Химико-фармацевтическое предприятии «Нижфарм» прокомментировало информацию о возможных претензиях к качеству ректальных свечей «Папаверин». Об этом сообщил главный редактор «Стационар-пресс» Алексей Никонов.

Ранее стало известно, что Минпромторг РФ заподозрил производителя в выпуске партии препарата с возможным отсутствием терапевтического эффекта. Речь идет о серии 50425.

По версии ведомства, причиной могли стать сырье сомнительного качества или нарушения при производстве. При этом изымать свечи из аптек пока не планируется.

В «Нижфарме» заявили, что партия была произведена в соответствии с требованиями GMP и регистрационным досье, все сырье прошло входной контроль, а готовая продукция отвечает установленным требованиям.

Кроме того, производитель отметил, что отсутствие ожидаемого эффекта не всегда говорит о качестве препарата. По данным компании, на результат могли повлиять индивидуальные особенности организма, неправильно поставленный диагноз, несоблюдение инструкции по применению или нарушение условий хранения свечей.

Ранее сообщалось, что средняя цена аптечного набора в Нижнем Новгороде снизилась до 7278 рублей.

У НИА «Нижний Новгород» есть каналы в Telegram и MAX. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Аптеки лекарства Медицина и здоровье
Поделиться:
Новости по теме
04 августа 2026 09:52
Нижегородцы с онкологией смогут бесплатно получить немедицинскую помощь
03 августа 2026 09:22
Нижегородцам объяснили, грозит ли им смертоносный вирус из США
17 июля 2026 14:15
Никонов опроверг фейк об электронных рецептах в Нижегородской области
16 июня 2026 14:08
Передвижные аптеки начнут курсировать по нижегородским селам с 1 сентября
Главная  |  Архив  |  2026
Фоторепортажи
Ночной забег 2026 в «Столице закатов»: фоторепортаж
03 августа 2026 09:56
Ночной забег 2026 в «Столице закатов»: фоторепортаж
Архив
Copyright © 1999—2026 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegramМакс
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных